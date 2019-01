Les rotacions de Valverde no eviten la mala sort del futbol

Ernesto Valverde ho devia maleir tot quan Dembélé, dels millors del Barça ahir, va haver d’abandonar el terreny de joc lesionat, coixejant, ajudant-se del doctor Pruna, que tan bon punt va trepitjar la gespa per assistir el francès va demanar el canvi. El tècnic blaugrana va sorprendre tothom deixant Messi a la banqueta i apostant per un onze competitiu, però amb rotacions: Vermaelen i Aleñá van ser titulars mentre que el ja esmentat Messi, Lenglet (amb fatiga muscular) i Rakitic van descansar.

L’absència de Messi en l’onze sempre és notícia, però celebro que, en el seu segon curs a la banqueta blaugrana, Valverde consensuï amb l’astre argentí rotacions necessàries. Una davantera formada per Dembélé, Coutinho i Suárez engresca prou malgrat que Messi sempre sigui la referència del Barça. I tot i que el Leganés no es va arronsar (ajudat també per pèrdues de temps cada cinc segons), Dembélé va brillar amb llum pròpia i va obrir la llauna. Podríem dir que va fer de Messi. Fins que la mala sort en forma de lesió va dir prou. L’esquinç al turmell del francès va ser la principal taca (a part d’un nou partit gris de Coutinho) d’ahir.

Messi va capgirar el partit amb 30 minuts i justifica que a la Lliga es poden prendre els riscos de fer rotacions contra un rival de menys entitat i, més, si es juga a casa. No són riscos, és una necessitat si no vols arribar fos a Europa, on hi ha el precedent tan dolorós de l’eliminació de Roma: s’hi va veure un Barça fos i absolutament superat. ¿Recordeu contra qui va jugar, l’any passat, el Barça tres dies abans d’anar a Roma? Precisament contra el Leganés. Va ser a l’abril, també al Camp Nou. Aquell dia Messi va jugar els 90 minuts i Valverde només va fer un parell de rotacions (Vermaelen al lloc d’Umtiti i André Gomes al d’Iniesta, mentre que Sergi Roberto va jugar de lateral esquerre i Semedo a la dreta). Ahir Messi va rotar i Aleñá va rellevar Rakitic abans d’una setmana plena de partits. I les rotacions van funcionar, malgrat que la mala sort es va cobrar la lesió de Dembélé.