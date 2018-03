Una ruta per veure l’illa germana de Menorca

El gabellí Suso és el creador de les excursions per a senderistes de Capdepera i aquí ens presenta una ruta de la mar que recorre la costa de Cala Rajada, entre Cala Agulla i Son Moll. Aquesta comença al passeig de Cala Lliteres i passa per escarpats penya-segats, amb unes vistes panoràmiques. Entrarem en un bosc i, seguint un tirany, arribarem a la torre Esbucada, del segle XVI. Poc després, assolirem el famós far de Capdepera, des del qual, si el clima ho permet, sovint es pot albirar la costa de Menorca. Alguns d’aquests trams, amb ascensos i descensos una mica complicats, requereixen dur un bon calçat. En el descens del far cap al port pesquer arribarem a la petita però encantadora cala Gat. I des d’aquesta cala passarem arran dels magnífics jardins de la torre Cega (a la dreta). Des del port continuarem el nostre trajecte vorejant el passeig marítim de Cala Rajada fins a arribar a Son Moll.

Inici de la ruta

Iniciam la ruta per la rotonda de la platja de Cala Agulla, a l’inici del passeig de cala Lliteres, que recorrerem fins a la cala que té el mateix nom. Des d’aquí, continuarem per la costa seguint les fites de fusta amb plaques blaves que ens conduiran, després de deixar la riba del mar més rocosa, a unes escales que pugen a la zona residencial dels Pelats, amb els seus miradors. Al final del carrer baixarem unes altres escales que ens portaran al mirador de l’Olla. Des d’aquí, agafarem un camí, sempre seguint les fites, que transita entre el bosc i els penya-segats i desemboca al far. Just abans, haurem visitat la torre Esbucada. Des del far baixarem a la petita i simpàtica platja de cala Gat. Durant aquest tram gaudirem de les millors vistes dels penya-segats i, amb sort, si la visibilitat és bona, observarem en l’horitzó l’illa germana de Menorca des del far. Recorrerem el passeig de cala Gat, al costat del palau i els jardins de la torre Cega, i arribarem al port pesquer de Cala Rajada. Des del port, ja a la zona urbana de Cala Rajada, i sempre seguint les fites i la costa, recorrerem el passeig Marítim de Cala Rajada, on tindrem la possibilitat de fer una petita aturada en alguna de les terrasses de primera línia per tenir una vista perfecta de les obres del pintor Gustavo. Just davant, en els murs de l’espigó del port, seguint el passeig i abans d’arribar a Son Moll.

Les dades

Dificultat: Fàcil

Distància: 6 km

Desnivell: 75 m

Duració 1 h i 30 minuts

Altitud màxima: 114 m