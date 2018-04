El sardanisme i el fet polític

El dimecres, a Montserrat, se celebrà el col·loqui anunciat com a preludi de l’Aplec de Catalunya, que s’anunciava per al dia de Corpus, col·loqui que girà a l’entorn del tema “El Sardanisme i l’actual situació política del país”. En primer lloc val a dir que l’assistència fou nombrosa (l’assistència sardanista), i poguérem constatar la presència de representacions de Reus, Sabadell, Igualada, Lleida, Girona, Granollers i, evidentment, de Manresa i Barcelona. No creiem oblidar-ne cap. No podem dir el mateix de l’assistència de membres de la política catalana, ja que si bé hi foren invitats diversos components de diferents partits polítics, solament s’obtingué la presència de Jordi Pujol.

Cal pensar doncs que, o bé el sardanisme no ha aconseguit despertar l’interès dels polítics del nostre país, que sembla que ignoren els milers de persones que s’apleguen darrera aquest nom, o bé que solament Jordi Pujol ha tingut noció clara de la tasca iniciada pels sardanistes i mantinguda després amb bon èxit. Cal fer constar que durant tot el col·loqui en Pujol mantingué una actitud nacionalista abans que orientada vers les files que ell defensa, eludint tot tipus de propaganda. El col·loqui es mantingué en un seguit de dubtes, temors i contradiccions que, sortosament, queden ben aclarits amb les conclusions adoptades i llegides l’endemà en el moment del lliurament dels Premis de la Diada de la Sardana, fet personalment pel pare Abat.

Les conclusions adoptades diuen: “Primera. Manifestar la profunda catalanitat del moviment sardanista i reafirmar la voluntat de continuar contribuint a la sensibilització nacional de les capes populars de la nostra societat. Segona. Reconèixer l’eficàcia de la sardana com a element integrador de la joventut immigrada i recomanar a les entitats sardanistes que incrementin llurs esforços en aquest sentit. Tercera. Saludar l’aparició pública dels partits polítics que fan de la reivindicació de la Nacionalitat Catalana el punt fonamental del seu programa. Quarta. Afirmar no obstant que la sardana, dansa nacional de Catalunya, és patrimoni de tots els catalans, i considerar per aquesta raó que el sardanisme col·lectivament no ha de ser partidista. Cinquena. Reconèixer, però, la llibertat dels sardanistes com a ciutadans d’actuar políticament. I sisena. Prendre consciència de la transcendència que té per a Catalunya l’actual situació política del país i recomanar a cadascú que hi aporti tot el seu esforç personal”.