Una satisfacción ciudadana (1957)

Hemos leído un artículo publicado en Arriba [diari franquista] y reproducido por Solidaridad Nacional [diari falangista], de Barcelona, que dice en su título “El catalanismo es muy diferente del separatismo”. […] Es un artículo que a nosotros, a los catalanes, nos parece tan sabido que no era necesario haberlo escrito. Nos parece obvio totalmente. Y no al catalán de hoy, sino al catalanista de siempre. Para el noble don Juan Maragall, para don Francisco Cambó, para los grandes escritores y políticos de nuestro siglo los dos conceptos son y han sido totalmente distintos. Como lo son gramatical e ideológicamente los conceptos de separatistas y separados. Sin embargo si, como parece, los sentimientos que expresa el artículo estaban en el espíritu de muchos españoles, es noble y grato que el artículo se haya escrito. El artículo, que no lleva firma aunque esté escrito en primera persona, tiene el pálpito preciso de la sinceridad. En su sencillez lo dice todo: “Un individuo pertenece a la tierra que pisa, cuyo pan come, y cuya agua bebe.” Nos parece certero. Un individuo pertenece a la tierra que ama -añadiríamos nosotros-, y el amor es el más antiguo valor patriótico y el más positivo elemento constructivo. Y sólo en este amor, en la clara dedicación a estimar, está el secreto clásico del buen gobierno. Por estas razones elogiábamos la semana pasada a don José María de Porcioles, nuestro nuevo alcalde, que nos consta que es hombre amador de Cataluña y de nuestra ciudad. En estos momentos, un hombre necesario entre otras razones por esta amante lealtad a su país. […] Nos parece bien que nuestro Ayuntamiento esté presidido por una figura tan ligada a nuestra vida, a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida histórica, a esta historia que nuestra ciudad y nuestra región poseen en su más alta y antigua dimensión. Nos parece mejor que bien; nos parece normal. El artículo a que nos referíamos al principio da por normal este hecho. La da devolviendo al catalán el derecho a llamarse a sí mismo catalanista, y que este calificativo sea un elogio a su fidelidad y a una lealtad, y no una belicosa bandería política. Ser catalanista para los catalanes ya era esto en nuestro fuero interno. Es ser hijo normal -amorosamente normal- de su tierra y de su historia. Nos felicitamos que en Madrid se escriba esto y que un hombre de esta alta calidad presida los destinos de la ciudad que, como él mismo ha dicho, “és cap i casal” de Cataluña.