L’Alejandro i la Stasi

El meu amic Alejandro Fernández, portaveu del PP (m’escriu missatgets en privat al Facebook per comentar els articles en què el menciono; espero que també ho faci amb aquest), afirma i reafirma que el govern de Puigdemont volia convertir els Mossos en la Stasi. L’independentisme i el republicanisme catalans ja han estat equiparats pel nacionalisme espanyol amb el nazisme (sobretot), amb Veneçuela, amb Cuba, i amb el soviet i els gulags estalinistes. Posats a buscar una nova comparació enginyosa, hauria estat més exòtic recórrer al genocidi de Pol Pot, a Cambodja, però el bo de l’Alejandro, que és un home cultivat (és politòleg, alerta), ens ha volgut demostrar que va entendre La vida de los otros (a diferència del seu camarada Albiol, que encara s’embolica amb La llista de Schindler) i ara ens diu que el pèrfid Puigdemont creava una policia del terror. L’enhorabona per l’èxit que sens dubte tindrà aquesta aguda aportació en gairebé tots els mitjans de comunicació espanyols, i també als catalans que estan exempts per bona conducta de ser investigats pel camarada Montoro.

Si tant estimen Espanya, no s’entén tanta obstinació a enfonsar-la en el descrèdit i la vergonya

L’ocurrència, a més, resulta graciosa venint del portaveu d’un partit amb una acció de govern que envia la policia a carregar contra ciutadans indefensos, que interfereix en la justícia per enviar adversaris polítics a la presó, que convoca eleccions il·legítimes i, quan tot i així les perd, no n’accepta els resultats, o que posa i lleva ordres internacionals de detenció quan veu que tenen tots els números de no prosperar perquè es basen en acusacions falses. Si l’Alejandro no ens creu, com que és un home il·lustrat i (a diferència del líder suprem M. Rajoy) sap anglès i tot, pot consultar què diuen del seu partit capçaleres no pagades per l’Íbex-35 com The Times, The Guardian, The New York Times, The Economist, The Finantial Times, o documents de referència com l’últim informe d’Amnistia Internacional. També, i molt important, l’informe anual de l’alt comissionat pels Drets Humans de l’ONU, presentat ahir mateix, en què es torna a denunciar la brutalitat policial de l’1-O. D’altra banda, deu ser difícil ser portaveu d’una presumpta banda de lladres cada dia menys presumpta, si s’ha de valorar per les nombroses evidències i els sòlids testimonis sobre l’anomenat finançament irregular del PP, entre els quals un de tan concloent com el de l’inspector en cap de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals.

Amb un bagatge com aquest, no és poca cosa afirmar que a Catalunya s’estava creant una policia capaç d’espiar, segrestar, torturar i assassinar, que és el que feia la Stasi. Si tant estimen Espanya, no s’entén tanta obstinació a enfonsar-la (Espanya, no Catalunya) en el descrèdit i la vergonya. I si l’Alejandro i el PP de Tarragona ja han solucionat els seus problemes amb la companyia discogràfica de Lady Gaga (van ser demandats per utilitzar sense permís una cançó de l’artista en una campanya electoral), li recomano que faci un cop d’ull al videoclip de Morrissey en què apareixen imatges de l’1-O per denunciar la violència policial.