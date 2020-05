Balears com a finca experimental

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha anunciat que les Balears seran el territori on es duran a terme les que anomena “proves pilot” per començar a dur turistes i procedir així a la reactivació de l'economia dins la nova normalitat, etc. Total, deu pensar, si aquest estiu ja ha quedat clar que no podrem fer-les servir per concentrar-hi el turisme de balconing, almenys podrem utilitzar aquestes illes perquè facin de granja per als experiments dels especuladors turístics i immobiliaris (Airbnb acaba de guanyar un plet contra el Govern Balear, que havia gosat imposar una multa de 300.000 euros a la plataforma per haver anunciat pisos de lloguer turístic: la multa, vejats miracles, ha estat degudament retirada pel Tribunal Superior de Balears, establint així un precedent més que perillós). Ábalos ho explica d'una forma molt gràfica: diu que només deixaran venir turistes “des d'orígens sans fins a destinacions sanes”, una terminologia que recorda la dels traficants d'esclaus de les pel·lícules de romans. Per arrodonir-ho, faltaria que parlés de turistes mascles i femelles sans, que podran interactuar amb aborígens mascles i femelles igualment sans, en un entorn paradisíac amb totes les garanties sanitàries.

La destinació escollida per dur a terme aquestes proves pilot tan sanes no és altra que la platja de Palma, una zona ja prou degradada per les conseqüències del turisme de masses (joc, prostitució, drogues). En els últims anys, la platja de Palma s'ha intentant apedaçar a força de reconvertir hotels vells en establiments de quatre estrelles: així, quan surt de l'hotel on s'allotja, la distingida clientela es troba envoltada d'un entorn de puticlubs, locals de tatuatges i de table dance, una platja d'arenes dubtoses i aigües sempre enterbolides (excepte ara, que durant el confinament s'han tornat transparents i límpides per primera vegada en molt de temps), i uns carrers animats per la fauna habitual en els nuclis turístics, incloent-hi una variada representació de les diverses formes de la petita delinqüència urbana. Reconvertir uns hotels que anaven a caure en una suposada oferta de quatre estrelles, en un entorn com la platja de Palma, equival a ruixar amb un flascó de colònia algú que ha caigut dins una claveguera, a veure si així dissimula la pudor. No funciona, i a més és una pràctica enganyosa.

Que aquest sigui l'indret escollit per fer-hi les proves de turisme sa del ministre Ábalos ja indica quin tipus de reactivació econòmica es vol impulsar. A s'Arenal, població emblemàtica de la platja de Palma, ha aparegut el col·lectiu veïnal Estimem s'Arenal, que rebutgen ser “laboratori” o “conillets d'Índies”, segons pròpies i afortunades paraules, de la indústria turística. I remarquen: “S'Arenal no és un parc temàtic [...], sinó una zona on els usos turístics i residencials conviuen amb els conflictes que les administracions duen anys sense voluntat de resoldre”. Abans d'enviar-hi turistes amb les dents sanes, per què no hi fa una visita vostè mateix, ministre Ábalos?