A Ciutadans li queden els llaços grocs

A Ciutadans han tingut una única alegria en el que duim de setmana, i és que la Junta Electoral Central (JEC) els hagi fet cas i hagi ordenat la retirada dels llaços grocs dels edificis públics que depenen de la Generalitat, a fi de preservar la “neutralitat”. El cert és que és irrellevant que els llaços quedin on són o siguin retirats. Ningú decidirà el seu vot en funció d'això, i l'únic que ve a demostrar aquest nou episodi és que la justícia espanyola és de part i li agrada donar la raó al nacionalisme espanyol, una obvietat que no hauria de sorprendre ningú. Encara que es tracti, o precisament quan es tracta, del nacionalisme espanyol més ultra: ordenant retirar els llaços grocs, la JEC dona cobertura a les alegres colles que l'estiu passat es dedicaven a retirar aquests llaços en diverses poblacions catalanes de matinada, amb la cara tapada, uniformats i armats amb cúters i forques. O amb ganivets de mig metre, com l'individu que va amenaçar uns veïns de Verges amb una arma com aquesta i que va resultar ser un delinqüent que havia estat a la presó per robatoris i agressions. O als manifestants contra els llaços grocs que van agredir un càmera de Telemadrid perquè es van pensar que era de TV3. Tot aquest personal tan remarcable era animat i encoratjat per Ciutadans (singularment, per Albert Rivera i Inés Arrimadas) a fer el que feien, amb el propòsit que la campanya contra els llaços acabés desembocant en el que sempre han desitjat més que cap altra cosa al món: algun brot de violència. Ara, els provocadors han rebut l'aval de la JEC. Cap sorpresa, com dèiem.

Ara bé, és una victòria minsa per a Ciutadans, que no li restarà ni li aportarà cap vot i que es produeix enmig de l'escàndol de la tupinada a Castella i Lleó, on Rivera volia fer guanyar una candidata oficialista que és una trànsfuga del PP. Això ha estès la sospita a altres demarcacions on el partit taronja ha celebrat primàries (Múrcia, Madrid i Cantàbria, concretament), de manera que ara els candidats alternatius que hi havien estat convenientment derrotats demanen explicacions a la direcció. No tan sols això, sinó que a les Balears s'ha produït el que ningú esperava i el candidat oficialista (Xavier Pericay, un home que tenia pensat viure del menjapà de l'anticatalanisme illenc) va ser derrotat a les primàries per un desconegut, Marc Pérez-Ribas, que s'hi presentava sense cap ambició de guanyar. El primer que ha dit Pérez-Ribas és que el partit potser s'ha equivocat insistint fins ara en el discurs contra la llengua catalana, cosa que ha molestat Pericay i que lliga malament amb el fitxatge de l'expresident José Ramón Bauzá, un furibund contrari a l'ensenyament en català, per part de Rivera. Ves que de tant voler aplegar de tot arreu (això que en diuen un 'catch-all party'), Ciutadans no acabi perdent llençols a cada bugada electoral. Sempre els quedarà, això sí, fer el ridícul anant a despenjar 'lacitos'.