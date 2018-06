Llegir abans de girar full

“Això es regeix per l'estat de dret, no tenim cap problema amb la presència de Puigdemont aquí”. Són paraules d'Angela Merkel durant la seva primera trobada amb el nou president espanyol, Pedro Sánchez, que es poden entendre (s'han d'entendre) com una resposta diplomàtica a la situació que ha generat Espanya dins la UE, una situació inesperada i indesitjable: la d'un estat membre amb presos i exiliats polítics. Però també són paraules gens evasives, i en les quals és acceptable trobar un accent d'ironia germànica: els estats de dret no tenen exiliats ni presos polítics. Tenint en compte la incomoditat que ha generat dins d'Europa la gestió que el govern i l'estat espanyols varen fer del conflicte amb Catalunya (i l'estupor de milions d'europeus en veure les imatges de les pallisses policials contra la ciutadania durant l'1-O), que Merkel digui que tenir Puigdemont dins del seu territori no la incomoda en absolut és en tot cas digne de menció. Puigdemont va ser detingut a Alemanya el 25 de març, després alliberat per la justícia en ser descartat el delicte de rebel·lió del qual l'acusava la justícia espanyola, i ara està a l'espera de la decisió final sobre la seva extradició o no a Espanya, que es coneixerà aviat.

A Sánchez i al PSOE se'ls escapa que l'1-O no va ser el fruit del lideratge polític sinó de l'acció de la ciutadania

Per la seva banda, Sánchez es va tirar a una piscina difícil en instar Quim Torra a “girar full” de l'1-O: s'entén que tingui pressa per avançar en aquest diàleg tan intensament anunciat i apuntar-se un nou triomf (ell no té tota la culpa de tanta urgència i tanta eufòria, quan se l'està aplaudint fins i tot per saber parlar anglès), però el que demana no és possible per un motiu que segurament a ell i al PSOE també se'ls escapa: l'1-O no va ser el fruit del lideratge d'uns polítics o d'uns altres, sinó de l'acció de la ciutadania. Els polítics venien després, seguint l'impuls de la gent, i no a l'inrevés. Això el nacionalisme espanyol no ho ha entès mai, i sembla que li costarà entendre-ho. Però ho haurien de fer si de debò volen obrir un diàleg que dugui cap a alguna banda. També haurien d'entendre una altra cosa: l'1-O representa el moviment civil i polític més important que ha viscut Espanya de la Transició ençà, i no es pot “girar full” així com així ni tan sols encara que Sánchez i Torra decidissin fer-ho. És més: a qui menys li convé “girar full” de l'1-O és a Espanya. Ara que l'esmentàvem, la Transició ja va consistir en un “girar full” de la Guerra Civil i la dictadura franquista, i d'aquella desmemòria volguda i apressada venen la major part dels actuals problemes nacionals i socials. Espanya no pot girar més fulls de la seva història sense aturar-se abans a llegir-los, i llegir-los detingudament i sense atacs de ràbia ni de patriotisme. Justament Alemanya és un bon exemple de com es fa això.

Finalment, i sense cap voluntat de fer futurologia, és difícilment imaginable que l'1-O es “repeteixi”, com suggereix el president Torra. Ni seria comprensible que ho fes mentre l'independentisme i el republicanisme tampoc no l'hagin acabat de llegir.