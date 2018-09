Nazis, van dir els jutges

Els jutges que han titllat de nazis no tan sols els polítics republicans i independentistes, sinó també els ciutadans que els voten, pertanyen al Consell General del Poder Judicial. És important subratllar-ho perquè el CGPJ és, segons l'article 122 de la Constitució Espanyola, l'òrgan de govern del poder judicial a Espanya, i té com a funció principal, segons el mateix Consell, “la salvaguarda o la garantia de la independència de jutges i tribunals quan exerceixen la seva funció judicial, respecte a la resta de poder de l'Estat i davant tots”.

Algú adduirà que els jutges no exerceixen la seva funció judicial quan participen en un xat privat en el qual expressen les seves opinions particulars i subjectives. I encara hi podran afegir consideracions sobre el dret a la privacitat, que en el cas d'aquests jutges podria haver estat violentat quan els diaris 'El món' i 'Eldiario.es' han fet públic el contingut de les seves converses privades. Són qüestions que es poden dirimir, justament, als tribunals, perquè els lletrats duguin a terme tota mena de filigranes jurídiques al seu voltant. Però el que converteix aquests missatges electrònics en un escàndol sense precedents dins la UE és una altra qüestió que no és jurídica, sinó social i política. I també, fins i tot, cultural. És inimaginable, per exemple, que jutges vinculats al Courts and Tribunals Service del Regne Unit intercanviïn missatges, ni que sigui en privat, tractant els líders independentistes escocesos de nazis, i encara menys els ciutadans.

La qüestió concreta és aquesta: existeix una part important i significativa de la judicatura espanyola que pertany a l'extrema dreta nacionalista

La qüestió concreta és aquesta: existeix una part important i significativa de la judicatura espanyola que pertany a l'extrema dreta nacionalista. Una vegada més, això no té res d'estrany en un país com Espanya, que va fingir que transitava d'una dictadura a una democràcia amb la més gran naturalitat, i que va pagar el preu d'aquest fingiment assumint l'herència de les estructures d'estat del franquisme. Dit d'una altra manera, farcint els òrgans i les institucions de govern dels poders de l'Estat de personatges addictes al règim totalitari, que al llarg d'aquests quaranta anys de democràcia formal s'han vist perpetuats en els seus hereus ideològics, i sovint fins i tot biològics. Els poders de l'estat espanyol, en resum, estan podrits d'autoritarisme.

Es podrà adduir també que cada persona té la seva ideologia, i que els jutges no són cap excepció. La pregunta és si això també inclou les ideologies antidemocràtiques, com la que exhalen els missatges que s'han fet públics. Tractar l'adversari de nazi, i denigrar-lo amb insults, s'ha convertit en una marca de la casa de l'extrema dreta espanyolista, i és un comportament desgraciat quan el practica un polític. Però quan ho fa un jutge, les conseqüències són devastadores: vol dir que, com denuncia el president Torra, no existeix seguretat jurídica a Espanya. I no tan sols per als independentistes. Espanya, avui, és un estat que no dona seguretat jurídica a cap dels seus ciutadans perquè està controlat en gran part per la vella extrema dreta de sempre.