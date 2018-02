Sense indult i sota demanda

A través del seu tortuós ministre de Justícia (quin sarcasme de càrrec), Rafael Catalá, el PP proposa ara una modificació del Codi Penal perquè els delictes de sedició i rebel·lió, que són els que pesen damunt els presos polítics catalans i els polítics exiliats a Brussel·les, no puguin rebre indults. Falta formalitzar-hi, com ja està succeint, que la presó provisional per aquests delictes es pugui imposar a caprici del jutge (a les ordres del mateix PP) sense cap més motiu que la ideologia política del reu. Així és com ha actuat recentment el magistrat Llarena amb Joaquim Forn i Jordi Sànchez, tal com ara denuncia Amnistia Internacional.

El ministre Catalá argumenta la idoneïtat de suprimir l’indult per a la sedició i la rebel·lió perquè el govern espanyol (i els partits que haurien de donar suport a la mesura, Cs i el PSOE) tindria en aquest cas “la força moral” de donar satisfacció “a una verdadera demanda social”. Traduït, vol dir que, a Espanya, hi ha molta gent a qui li agradaria que els independentistes catalans es podrissin a la presó, si pot ser per la resta de la seva vida. No tenim cap dubte que, en això, té raó el ministre, perquè tant el seu govern com els mitjans de comunicació que li fan costat s’han esforçat al màxim, un dia sí l’altre també, i amb tanta intensitat i tantes mentides com calgués, per crear un estat d’opinió favorable a aquesta idea que ve a pervertir encara una mica més l’estat de dret a Espanya. ¿Presó per als catalans? Sí, sisplau, i per sempre i sense perdó ni gràcia de cap tipus. Fins fa uns tres mesos la immensa majoria de la ciutadania espanyola ni tan sols coneixia l’existència dels delictes de sedició i rebel·lió, però ara que els han desenterrat i s’han posat a aplicar-los (de qualsevol manera i via un 155 inventat per a l’ocasió, però això sí: contra els odiosos independentistes catalans) han agradat tant que han creat “demanda social”, per repetir les cíniques paraules del ministre.

Es veu que tothom es concentra en la pujada de Cs al recent baròmetre del CIS, però el que de veritat crida l’atenció és que, d’acord amb aquest sondeig, ara com ara un total d’un 47% de l’electorat espanyol votaria opcions d’extrema dreta (Cs o PP), més un 23,1% que es decantaria pel nacionalisme espanyol de dreta o centredreta (segons de quin tema es tracti) del PSOE. Això suma un 70,1% d’electorat nacionalista o ultranacionalista, que en el cas d’Espanya no té com a enemic prioritari els immigrants ni els refugiats (tot i que també són absolutament malvinguts) sinó els catalans, sobretot -però no únicament- els que són independentistes. Hi ha una verdadera demanda social d’enfortir arbitràriament les més que possibles condemnes contra ells perquè hi ha també, aquí sí, un fort adoctrinament de l’opinió pública en aquest sentit.

Mentrestant, Pablo Iglesias li pregunta a Rajoy com és que no suprimeixen l’indult per a les condemnes per corrupció. De vegades, el líder d’Units Podem té sortides gracioses.