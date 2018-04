El seu amic, el policia

Costa Cálida és, com el seu nom indica, un tram costaner de la regió de Múrcia, a la sempre fascinant Manga del Mar Menor. Aquest és el lloc on, el passat cap de setmana, més de 200 agents de la policia espanyola (entre Guàrdia Civil i Policia Nacional), juntament amb les seves parelles, varen disfrutar d'una estada d'aquelles que en castís en diuen 'a pan y cuchillo' per cortesia dels hotelers de la zona, que els varen allotjar, alimentar i entretenir gratuïtament com a premi per la seva actuació a Catalunya de fa uns mesos, abans, durant i després del referèndum de l'1-O. Segons la presidenta de l'Asociación de Empresarios de Hoteles y Establecimientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), adequadament anomenada María del Mar Martínez, “el objetivo de esta iniciativa es agradecer, de corazón, a todos los integrantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el servicio que prestan y que, en ocasiones, requiere estar fuera de sus hogares, incluso pasar fechas señaladas lejos de sus seres queridos, como ocurrió estas Navidades en Cataluña”. Commovedor, sobretot si recordem els plats de macarrons amb què els agents van ser ferits en la seva dignitat la passada Nit de Nadal, i si tenim en compte que passar 'las Navidades' a Catalunya és la cosa segurament més semblant a l'infern que pugui imaginar un policia extenuat després d'haver-se hagut de defensar a cops de porra d'escamots de senyores grans desarmades.

Que els funcionaris acceptin regals per la seva feina és delicte. Se'n diu 'suborn passiu'

Les imatges que han transcendit del feliç esdeveniment, amb els policies en calça curta fent declaracions sobre l'excel·lència de les instal·lacions i de les atencions que havien rebut (el programa d'amenitats va incloure un recital del cantant José Manuel Soto, que va interpretar, per al selecte auditori, la cançó 'Banderita, tú eres roja'), eren dignes no ja d'un film de Berlanga sinó d'alguna seqüela especialment inspirada de la sèrie 'Torrente'. Res més lluny de la nostra intenció que desil·lusionar els obsequiosos empresaris murcians i els herois policials merescudament homenatjats per la seva impressionant campanya en terres catalanes, però en molts països (incloent-hi Espanya, si més no segons el seu Codi Penal) el fet de fer regals a funcionaris com a agraïment a la seva feina, i el fet que els funcionaris acceptin aquests regals, és delicte. Se'n diu 'suborn passiu', i està castigat amb penes d'inhabilitació i presó.

La memorable estampa de la Costa Cálida ens remet inevitablement al judici contra els joves d'Altsasu, que no tan sols són jutjats per terrorisme i exposats a penes de més de seixanta anys de presó sinó que tres d'ells fa més d'un any i mig que estan reclosos en presó preventiva per uns fets que el simple sentit comú no permet ni de lluny relacionar ni comparar amb el terrorisme. Segons dades de la mateixa policia, cada any són centenars les bregues i els incidents diguem-ne de bar en què es veuen involucrats agents de la policia espanyola, sovint quan estan fora de servei. ¿Vol dir que són sempre els altres els que provoquen les bregues? I són sempre terroristes?