La ultradreta té ganes de gresca

Pablo Casado li ha dit “felón” a Pedro Sánchez, cosa que ens demostra que el líder del PP, o qui sigui de la FAES que li escriu els argumentaris, ha llegit els tebeos d''El Jabato' i 'El Capitán Trueno'. Mentre esperem que li digui també “bellaco”, podem sentir com Albert Rivera, que com sabem només veu espanyols miri on miri, crida tots aquests espanyols a sometent per manifestar-se contra “la taula de la vergonya”, ell que ve de signar un pacte de la vergonya a Andalusia. Vox no necessita afegir gran cosa al que ja diuen els seus progenitors: si de cas, Santiago Abascal es diverteix retuitant les paraules d'Alfonso Guerra, erigit una vegada més en veu de la consciència nacionalista dels socialistes. A Vox, per cert, es freguen les mans esperant que arribi dimarts i comenci el judici contra els líders del Procés. Un judici en què es rebutja la presència d'observadors internacionals i la intervenció de testimonis independents de qualitat, però en què s'accepta, en canvi, que l'acusació particular sigui exercida pel secretari general d'un partit d'extrema dreta (Javier Ortega Smith) ja es veu que és un judici amb totes les garanties. Garanties d'infàmia i escàndol, però garanties al cap i a la fi.

Per a una part important dels socialistes no hi ha pitjor malson que el de ser presentats com a mals espanyols

El cas és que el PP i Ciutadans, sense cap dissimulació, es manifestaran diumenge a Madrid al costat de Vox, units pel noble objectiu patriòtic de fer fora Pedro Sánchez, el president que ha comès alta traïció contra Espanya per haver acceptat un mediador, relator o com se n'acabi dient, amb Catalunya. El tripartit de la megadreta ataca d'aquesta manera perquè sap que el PSOE no és insensible a aquestes acusacions, ans al contrari. Per a una part important dels socialistes no hi ha pitjor malson que el de ser presentats com a mals espanyols, i des de sempre la dreta nacionalista espanyola (primer el PP en solitari, ara també Ciutadans i Vox) s'ha esforçat de valent a fer pesar aquesta sospita damunt el PSOE. Els van acusar de proetarres cada vegada que els va convenir mentre va existir ETA (encara ara ho fan ocasionalment), i ara els titllen de venuts al separatisme fanàtic, racista, xenòfob i supremacista que supura la societat malalta, abduïda i segrestada de Catalunya, on els infants són perseguits per parlar en castellà. Per absurd i fals que sigui aquest relat, són molts els mitjans i els votants que el compren. I per extensió, són molts els socialistes que també ho fan. Una bona mostra n'és el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que sense voler ha fet un resum exacte de la seva biografia intel·lectual en declarar: “No entiendo nada”. I afegir a continuació: “Pero quiero decir lo que pienso”.

La manifestació de diumenge no és per salvar la unitat d'Espanya, sinó per produir una ruptura dins el PSOE. L'extrema dreta del PP, Ciutadans i Vox volen tornar als dies de glòria en què els mateixos socialistes varen defenestrar Pedro Sánchez, aleshores com a secretari general del partit i ara com a president del govern.