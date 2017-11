La victòria de l’extrema dreta no consisteix tan sols a guanyar les eleccions, sinó haver imposat prèviament el seu discurs, haver contaminat i impregnat amb aquest discurs el sistema polític, els mitjans de comunicació i la mateixa societat. A Catalunya i a Espanya estem de ple en aquesta fase. Tot i que no es tracta d’un fenomen local, sinó que s’escampa per arreu d’Europa. A França, a Holanda, al Regne Unit, a Alemanya i en altres països veiem com l’aparició emergent de forces d’extrema dreta té com a conseqüència l’assumpció d’una part dels seus postulats per les forces més o menys centristes, se suposa que amb l’objectiu de frenar-les. El centre es desplaça cap a la dreta, i sovint fins a la dreta extrema, per aturar l’extrema dreta. Paradoxal, a més de contraproduent.

El sistema polític de 1978, del qual participen tant Espanya com Catalunya, ja va néixer directament d’un reciclatge poc convençut de l’extrema dreta franquista i era qüestió de temps, i de tenir l’excusa adequada i algun instrument que ho facilités, que fes la tornada als orígens. L’excusa han estat les aspiracions nacionals de Catalunya (no podia ser d’una altra manera, ni tan sols per l’absurda ETA amb el seu miler de morts), i l’instrument ha estat Cs, que ha actuat d’espoleta per a la detonació de l’extrema dreta dins la política espanyola. Una cosa que tampoc hauria aconseguit sense el concurs del PP i el PSOE.

La irrupció de Cs dins el panorama espanyol ha arrossegat el PP des de la dreta cap a l’extrema dreta

El cas és que la irrupció de Cs dins el panorama espanyol (no mentre es va mantenir dins l’àmbit català) ha arrossegat el PP des de la dreta cap a l’extrema dreta, per impedir que Cs, que és d’extrema dreta des del dia de la seva presentació en públic, es faci seu aquest espai que des de sempre havia viscut més o menys còmode dins el PP. El PSOE i el PSC, al seu torn, s’han desplaçat del centreesquerra cap al centredreta i una mica més enllà, com ho demostra la presència d’un expresident de Societat Civil Catalana a la llista que encapçala Miquel Iceta. Una gran part del centre, en definitiva, ha corregut cap a la dreta, i ho ha fet amb tanta convicció i amb tant d’impuls que aquells que encara s’anomenen a ells mateixos moderats es mouen en realitat dins el tram delimitat per la dreta, la dreta extrema i l’extrema dreta (que no ens diguin que no hi posem matisos).

En correspondència, l’opinió pública i la publicada s’han mogut en el mateix sentit. No fa falta insistir en la quantitat i el volum de declaracions d’odi que alegrement difonen cada dia la majoria de mitjans de comunicació espanyols, ni cal ser gaire agut per observar com es multipliquen els comportaments agressius i inquietants entre la ciutadania: boicots comercials contra “els catalans”, crits d’ “A por ellos” en el futbol i en tota mena de celebracions (bodes i comunions incloses), rotundes negatives a atendre i entendre clients en català en molts comerços, i un llarg etcètera a càrrec d’honrats ciutadans que paguen religiosament els seus impostos per sufragar solidàriament la corrupció de l’Estat i del seu govern.