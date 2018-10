Villarejo i Cospedal, cap sorpresa

L'excomissari condecorat per l'operació Catalunya, José Manuel Villarejo, ha publicat ara unes gravacions en què surten la fins fa poc secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i ell mateix negociant informació privilegiada a propòsit del futur judicial de diversos casos de corrupció del mateix PP, entre els quals la trama Gürtel. I bé: ¿Villarejo es pensa que ens diu res de nou? A hores d'ara, qui no sàpiga que el PP és el partit que acumula més casos d'aquesta naturalesa de tota la UE, que es tracta d'un partit que té en actiu una caixa B com a mínim des de l'any 1989 fins avui mateix i que ha estat qualificat com a organització criminal en informes policials i judicials, i en la declaració de l'inspector en cap de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals davant del Congrés, és únicament perquè no ha volgut saber-ho.

El que pretén Villarejo amb el seu avorrit i previsible serial de gravacions és fàcil d'endevinar (ara és a la presó, per delictes econòmics)

El currículum de Cospedal no és menys intens que el de Villarejo. Advocada de l'Estat i actualment diputada al Congrés, és també exconsellera de Transports i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, exsenadora, expresidenta del PP regional de Castella-la Manxa, expresidenta de la Junta de Castella-la Manxa i exministra de Defensa, a més de, com hem dit, secretària general del PP entre els anys 2008 i 2018. En exercici d'aquest càrrec, es va reunir amb Villarejo al seu despatx de la seu nacional del PP, al carrer Génova de Madrid, seguint, com és habitual en aquests casos, els més estrictes codis de la posada en escena típica de la màfia: el policia corrupte hi va ser transportat en un cotxe camuflat i escortat per personal de seguretat del mateix partit. A la gravació se sent com Villarejo i Cospedal, en els preliminars, es prometen mútuament màxima confidencialitat perquè a tots dos els perjudicaria que la seva trobada es fes de domini públic.

El que pretén Villarejo amb el seu avorrit i previsible serial de gravacions és fàcil d'endevinar (ara és a la presó, per delictes econòmics). Ens està dient que tot el sistema polític del 78 està corromput, cosa més que evident. Ara bé, dins les clavegueres també hi ha classes, i també és obvi que el mateix Villarejo com a particular, i el PP com a organització, formen part de la cúpula més infectada i infecciosa del clavegueram. Potser és per això que Pablo Casado, normalment tan loquaç, calla sepulcral davant d'aquesta publicació en concret de l'expolicia. I potser per això també hi passa de puntetes Albert Rivera, que fa un parell d'anys va anunciar envoltat de banderes un pacte anticorrupció amb el PP per permetre la investidura de M. Rajoy. El pacte el van signar Rafael Hernando i Juan Carlos Girauta, dos homes que ofereixen garanties, no direm de què.

Segons un informe de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, erradicar la corrupció suposaria ingressar deu mil milions d'euros a l'any a les arques públiques i incrementar el PIB un 16% en un termini de quinze anys. Ara com ara, ens costa vuitanta-set mil milions d'euros a l'any, prop d'un 1% del PIB.