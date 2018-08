El millor boicot a Felip VI

Òmnium Cultural i l'ANC han anunciat que no faran actes polítics divendres que ve, en la commemoració del primer aniversari del 17-A. Fan ben fet. Per respecte a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, naturalment, però també perquè que es produeixi un boicot a la presència de Felip VI a Barcelona és, ara com ara, el desig més ardent del nacionalisme espanyol. Fa setmanes que no parlen d'una altra cosa. Si no vaig errat va ser Pablo Casado, que s'avança sempre a Albert Rivera, el primer que va anunciar que, si la figura del rei era burlada per la mateixa ANC o pels CDR (no sap exactament què és una cosa ni l'altra), el PP exigiria una nova aplicació del 155, o la sortida de l'espai Schengen, o l'expulsió dels migrants: qualsevol d'aquestes idees que expel·leix contínuament Casado i que són intercanviables perquè van totes adreçades a salvar Espanya.

Els que sí que faran un acte polític, concretament una manifestació, divendres que ve a Barcelona seran Unión Monárquica de España, una associació que, segons informa puntualment el diari 'La Razón', “va ser creada a finals del 2016 amb l'objectiu de defensar la Constitució del 1978 i la monarquia parlamentària”. Enhorabona. El lema de la manifestació és bilingüe i curiosament diferenciat segons l'idioma: “Cataluña con su rey” en castellà, i “Catalunya amb Felip VI” en català. Mentrestant rebem la notícia que els Mossos han detingut, a Banyoles, l'individu que el passat dia 1 va amenaçar dos veïns de Verges amb un ganivet de grans dimensions, mentre es dedicava a despenjar estelades. L'arrestat acumula fins a 26 antecedents policials, entre els quals hi figuren atemptats contra agents de l'autoritat, estafes, atracaments a benzineres o falsificació de moneda i documents públics. Potser són conductes considerades normals entre els naturals de Tabàrnia, ja que aquest personatge, i el grup de despenjadors d'estelades, exhibien simbologia d'aquest país inventat des de Ciutadans, com a representació del que ells anomenen la majoria silenciada a Catalunya per l'independentisme i l'esquerra radical. Ciutadans ha causat avui, també, un desordre públic a Reus, quan un grup de militants del partit taronja han assaltat el balcó de l'Ajuntament per despenjar-ne la pancarta que reclama llibertat per als presos polítics. L'agressió a aquesta institució formava part de la campanya de Ciutadans “per garantir la neutralitat de l'espai públic i el respecte a la pluralitat”. Per la seva banda, Inés Arrimadas s'ha declarat honorada de ser assenyalada per la CUP com a responsable ideològica de les agressions. Com poden veure, tot plegat respira democràcia, pluralitat i esperit constructiu pels quatre costats.

Aquest, en tot cas, és el perfil dels súbdits del Regne d'Espanya que divendres vinent es manifestaran a Barcelona a favor de Felip VI. Com dèiem, aquest rei no necessita cap boicot, perquè ja se l'ha fet ell mateix: si els seus partidaris actuen com ho fan, és perquè ell els va animar a fer-ho.