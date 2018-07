El sector del taxi es descontrola

El sector del taxi va protagonitzar ahir una jornada de vaga plagada d'incidents i episodis de violència a la ciutat de Barcelona, que situa el conflicte que manté amb les administracions per limitar a la baixa el nombre de llicències VTC en una nova dimensió. En concret, l'atac de diversos manifestants contra un cotxe de Cabify que portava una família francesa a dins, i que va provocar el terror d'una nena i el pànic dels seus pares, supera tots els límits del que és admissible en democràcia. Els taxistes que protestaven han de ser conscients que ahir, a causa del descontrol en què van caure, van perdre una bona part de les seves raons, i que amb violència i intimidacions no aconseguiran res. Les administracions no poden cedir al xantatge d'algú que ahir va amenaçar de fer servir la violència com a mètode per aconseguir els seus objectius. Amb això no es pot cedir, perquè s'establiria un precedent molt perillós.

Cal, per tant, que els sindicats del sector del taxi recapacitin, condemnin les agressions d'ahir i acceptin obrir negociacions sense cap mena de coacció. Que posin damunt la taula les seves reivindicacions i es comprometin a defensar-les mitjançant mètodes pacífics i legals, per exemple a través d'una vaga. Les aturades poden causar moltes molèsties a la ciutadania, i encara més en plena temporada turística, però forma part de l'arsenal de mesures de pressió que es poden desplegar en una negociació d'aquesta mena. Però la violència no és acceptable. Per tant, mentre no hi hagi aquesta condemna pública de la violència, l'administració no hauria de reprendre-hi el contacte.

En tot cas, les imatges d'ahir són producte d'una barreja d'impotència i intolerància molt preocupant, perquè el taxi s'ha d'adaptar, com han fet molts altres sectors de l'economia, a les possibilitats que obren les noves tecnologies. Els temps dels monopolis fruit d'una economia tancada i sobreregulada s'han acabat. Això sí, la transició cap als nous models productius s'ha de fer de manera ordenada i sense que ningú hi perdi. Però cal començar a assumir que els models d'Uber i de Cabify, igual que passa amb Airbnb, no són modes passatgeres, sinó que han vingut per quedar-se.

El sector del taxi, doncs, s'ha de començar a enfocar més en la manera d'aprofitar els seus avantatges competitius i millorar els seus serveis, aprofitant un 'know how' que no té ningú més, més que no intentar aturar una tendència que és imparable. El taxi està condemnat a afrontar una autèntica reconversió, però cal tenir en compte que el producte que ofereix no va a la baixa sinó tot al contrari, perquè cada vegada hi haurà més demanda de serveis de transport. Amb aquesta perspectiva positiva el sector està en condicions de pilotar la transició en defensa dels interessos dels seus afiliats, però no de bloquejar-la ni sabotejar-la, perquè si opta per aquest camí al capdavall s'estarà fent mal a si mateix. Anar contra el vent de la història i oposar resistència als canvis, com ensenya l'experiència dels ludites, no és mai la solució. És molt millor avançar-s'hi i aprofitar les oportunitats que ofereix el futur.