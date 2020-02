JA HAN ESTAT dues les entrevistes (a la SER i a El País ) en què la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, s’ha referit a la “sentència alemanya” quan li pregunten per la reforma del Codi Penal que podria fer desaparèixer el delicte de sedició i reformular el de rebel·lió. Calvo reconeix que Alemanya va fer reflexionar sobre el fet que “la democràcia espanyola del segle XXI no té tipus i penes adaptades a una societat moderna que exerceix les discrepàncies i les desobediències”. Recordin el que va dir el Tribunal de Schleswig-Holstein: “És absurd pensar que l’estat espanyol, membre de la UE, pogués abusar d’un procediment penal [...]. La sala considera inimaginable que, com aparentment tem el reclamat, la justícia espanyola, en cas de consumar-se l’extradició, decideixi processar per rebel·lió el reclamat en contra del que ha decidit aquesta sala”. Ara sabem que la temença era fonamentada. Junqueras va ajudar Puigdemont. Puigdemont pot ajudar Junqueras.