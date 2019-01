El sentit polític del poble anglès (1924)

[...]

Compareu la política anglesa amb la política espanyola. Anglaterra, d’ençà de la terrible lliçó dels Estats Units, canvià els mètodes per tractar amb les seves colònies. Resultat: l’imperi anglès de 1924. Espanya ha usat sempre els mateixos procediments per tractar amb les seves colònies, malgrat totes les lliçons i tots els càstigs en carn aliena i en carn pròpia. Resultat: l’Espanya de 1924. Fa poc vaig llegir una lletra del professor d’Història americana a la Universitat d’Oxford dirigida a un diari a propòsit d’un afer sense interès per a l’objecte d’aquest article. D’aquesta lletra em salta als ulls la següent frase: “La independència de les repúbliques americanes es consumà per diverses raons; primera, per la intolerància de Ferran VII, que no havia comprès cap mena de solució que no fos la submissió absoluta”. Els successors de Ferran VII han estat sempre com Ferran VII. I cal afegir que aquesta manera d’actuar és la volguda pel poble espanyol, com la manera d’actuar dels polítics anglesos és la volguda pel poble anglès. Evidentment, crec que s’ha de concloure que tots dos pobles estan dotats naturalment d’una capacitat política molt distinta. O això, o acceptar la intervenció directa de la Divina Providència en el curs de la Història, segons aquell principi que “els qui Déu vol perdre els fa tornar boigs”. [...] L’avantatge d’Anglaterra és l’instint polític que es troba àdhuc en l’home més mediocre, mentre que en un país no dotat políticament les qualitats polítiques només són posseïdes pel geni. L’instint polític en els directors pot ésser exercit en sentit diferent; pot haver-hi grans polítics revolucionaris o conservadors, monàrquics o republicans. En canvi, crec que el sentit polític del poble només és polític en una direcció: en la direcció conservadora. Una certa resistència a fer nous experiments amb la vida de la nació, una certa adhesió a les condicions presents que faci lenta l’evolució cap a altres condicions noves, crec que és la característica dels pobles de sentit polític superior. Això no vol dir pas immobilitat absoluta. Vol dir simplement no deixar-se il·lusionar per una idea o una propaganda brillant, ni desenganyar-se fàcilment per una contrarietat. Mantenir-se en el terreny actual fins que el nou ideal s’hagi tornat inevitable. Els ideals falsos i frívols de l’instant no resisteixen aquesta prova del temps; els ideals veritables i profunds, com més de temps passa més s’arrelen. [...] El poble anglès té aquestes qualitats de sentit conservador en grau eminent. [...]