Aclareixi's, senyor Sánchez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat de gira llatinoamericana i ho ha aprofitat per arribar a unes quantes conclusions. La defensa del jutge Llarena ja no és una qüestió personal, sinó tota una qüestió d'estat, amb la qual cosa es posa a disposició del PP i de Cs per cometre un nou ridícul davant de la comunitat internacional, mentre deixa la seva ministra de Justícia, Dolores Delgado, als peus dels cavalls. Sánchez també ha dilucidat que el Valle de los Caídos és massa feixista per ser reciclat com a memorial de la reconciliació, i proposa ara convertir-lo en cementiri civil: la decisió democràticament més sana seria demolir-lo i construir-hi al damunt allò que es consensuï. Allò que es consensuï on i amb qui? Sánchez anuncia la creació d'una comissió de la veritat a l'estil de la que es va constituir a Xile tot just quan es va recuperar la democràcia, no quaranta anys més tard, i que inclogui “totes les perspectives històriques sobre la Guerra Civil i la dictadura”. ¿També les dels negacionistes? ¿També les de la Fundación Franco? ¿També la del PP i Cs, que han demostrat la seva adhesió al franquisme posant tota casta d'emperons a l'exhumació?

Dins la democràcia hi cap tot, tret del feixisme. L'error més gran que pot cometre una democràcia és no identificar l'extrema dreta quan la té just al davant, i a més intentar integrar-la. Són coses excloents: un règim totalitari no pot contenir democràcia, i la democràcia no pot incloure els totalitaris. Ara tenim bandes d'individus que surten de matinada, armats, uniformats amb granotes blanques i amb la cara tapada, encoratjats i defensats per uns líders polítics molt concrets. És urgent que Sánchez s'aclareixi i no cedir ni un dit més d'espai a l'extrema dreta.