Sí, senyor fiscal, és molt violent

“ES PODIEN PRODUIR incidents”, deia el comissari dels Mossos a la declaració davant el Suprem, i el fiscal el buscava: “¿De certa violència?” La seva feina és que la paraula encaixi, el problema és que no hi ha cap part del puzle que casi amb aquesta fitxa, i ho saben. En canvi, en un altre jutjat, a Barcelona, la peça encaixa perfectament. El jutge ha citat a declarar la setmana que ve com a investigats tres nous agents de la Policia Nacional que van intervenir a l’Escola Estel, on 18 persones van resultar ferides (van ser arrossegades pels cabells, pels braços, una va rebre una puntada de peu a les costelles i a dos votants de 74 i 82 anys els van tirar a terra). D’això l’Audiència de Barcelona en va dir “violència desmesurada”. És de les poques compensacions morals que tenim els ciutadans que ens sentim molt violents amb la violència moral que significa que el govern espanyol ordenés pegar-nos pel fet de votar.