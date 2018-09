27 de septiembre de 1975

Hace tres años, cuando España era como Nicaragua o Irán y se ajusticiaba a la gente de cinco en cinco, recuerdo que el clima general de desánimo era aplastante, tan aplastante que la resistencia civil frente a las ejecuciones de septiembre no estuvo a la altura de la ejercida cuando el proceso de Burgos. Más que aterrorizada, la gente estaba desalentada ante la tozuda parsimonia del terror sucediéndose a sí mismo. Raimon había cantado “La montaña envejece…”, pero la montaña seguía allí, obsesivamente dominante, con su aterradora presencia inapelable. Tres años después, la pena de muerte ha desaparecido de nuestra legislación y, hoy por hoy, ésa me parece la máxima conquista ética de la democracia, por no decir la única. Todas las demás son conquistas políticas y más vale separar la ética de la política, siempre que se pueda, porque alguna que otra satisfacción política cae de vez en cuando, pero satisfacciones éticas, bien poquitas. Acepto que tres años después es posible pensar que el terror ha sido sustituido por la mediocridad y el tedio, pero ante todo prefiero la mediocridad y el tedio al terror, y además recuerdo que lo más espeluznante de aquel terror era su mediocridad intrínseca y extrínseca y el sopor histórico que había conseguido inyectar en las venas de la población. Uno diría que la gente se aburría mucho más antes que ahora. Una buena parte de los que se chotean de la democracia se aburrían tanto bajo el fascismo, que no tenían ganas de chotearse de él. -Así no vale, don Sixto. -¿Por qué, Encarna? -Porque usted no defiende unos argumentos en pro o en contra, sino que descalifica a sus adversarios juzgándoles hoy por lo que no hicieron ayer. Por ejemplo, ¿dónde estaba usted el veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y cinco? -En el Puerto de Santa María. -¿Qué hacía usted? -Trataba de no llorar. -Pues vaya una respuesta. Es como para hacerle a usted un monumento a la resistencia antifascista. ¿No hizo nada más? -Escribí un artículo que no me publicaron. -¿Qué más? -Estuve paseando horas y horas por las calles del Puerto. En los bares y tabernas, la gente no pensaba en otra cosa, pero apenas si hablaba sobre el tema. ¿Lo ves, Encarna? Hoy, una actitud así sería imposible, necesitarían otra inversión de cuarenta años de terror para conseguir un clima de tristeza e impotencia como el de aquel veintisiete de septiembre. Con Franco todos eran más impotentes. / Encarna calla. Parece pensar. Me sorprende que no diga la última. Pero pronto se acaba mi sorpresa. -Con Franco estaba justificado que fuéramos impotentes.