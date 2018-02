Una sèrie per a la mare superiora

La policia intercepta una nota manuscrita de la matriarca d’una família molt important, els Muntaner. El paper, escrit en castellà i amb una cal·ligrafia impol·luta, ordena: “ Ingresa tres padrenuestros, dos avemarías y cuatro angelitos tiene mi cama en la Iglesia andorrana ”, i la firma “ La madre superiora ”. Els quatre fills, sempre que poden, acompanyen la mare d’excursió a Andorra. Aquesta és l’arrencada de Cuerpo de élite, una sèrie que va estrenar la setmana passada Antena3. Està tenint molt d’èxit d’audiència, també a Catalunya, on aquest dimarts va liderar la franja amb un 15,9% i 370.000 espectadors. L’argument els deu sonar d’alguna cosa.

Cuerpo de élite relata les aventures d’un grup secret d’intel·ligència format per policies de diferents comunitats autònomes. Hi ha un valencià expert en tota mena d’explosius, una boina verda madrilenya d’una contundència temible, un ertzaina que domina les tecnologies, una mossa d’esquadra molt espavilada i un andalús amb problemes d’agressivitat. El ministeri d’Interior comanda aquest grup i la primera missió que els encarrega és investigar “ una organización que lleva años eludiendo la justicia, unos representantes de la burguesía catalana ”. Els Muntaner estan en entredit per culpa de l’origen sospitós de la seva fortuna i certa afició a l’evasió fiscal.

De tant en tant, els responsables del ministeri reben la trucada misteriosa del president del país, que respon a les inicials M.R., i que exigeix pressa en la detenció d’aquesta família.

El ministre diu que vol fer bé la feina i es nega a executar-la seguint les pautes que van marcar els seus predecessors: “ Yo no voy a llamar a la fiscalía y que nos lo apañen. Aquí no nos inventamos un par de trapos sucios, falsificamos documentos, manipulamos pruebas y los Muntaner a la cárcel, y venga, disfruten de lo votado ”.

Si quan va esclatar l’escàndol de la família Pujol i Ferrussola amb la deixa de l’avi Florenci ja es va fer broma amb la possibilitat de crear una sèrie per relatar les peripècies del clan més famós de Catalunya, salta a la vista que a Atresmedia els ha faltat temps per treure profit de la idea.

La sèrie ho està petant. Han decidit jugar amb la realitat per fer un nou model de ficció. Han sigut hàbils. Han tingut pressa per convertir les clavegueres d’Interior en una comèdia passada de rosca que converteix l’existència d’una policia política en un acudit. Han construït un grup plurinacional de policies esperpèntics i poc creïbles que reforcen la unitat d’Espanya treballant conjuntament.

El defecte més flagrant de la sèrie és que el clan dels Muntaner i tots els catalans que hi surten, a part de dir “collons” i menjar fuet, sempre parlen en castellà entre ells. Perquè fer que parlessin en català seria un problema. Generaria rebuig a Espanya, s’hauria de subtitular i seria massa complex. El realisme només serveix per a allò que els convé.