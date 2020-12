ABANSD’ARA

Som a la setmana de Nadal (1972)

Inici d’un guió de Manuel Cubeles i Solé (Barcelona, 1920 - la Garriga, 2017) per al programa Paraules de sempre emès per Radio Peninsular (18-XII-1972). Aquest Nadal fa cent anys del naixement de Cubeles, activista de referència en cercles catalanistes resistents que aprofitaven escletxes en el mur de la dictadura per alliberar espais en el camp de la cultura.