Una setmana decisiva que marcarà el futur de la política catalana

L’Audiència de Barcelona farà pública demà la sentència del cas Palau, el gran cas de corrupció de la Catalunya moderna i que va acabar amb el que es va anomenar l’oasi català. Curiosament aquest cas va esclatar el juliol del 2009, només un any abans que la sentència del TC sobre l’Estatut sacsegés de dalt a baix la política i la societat catalanes. La justícia decidirà, entre altres coses, si CDC es va finançar de manera irregular a través de comissions que pagaven empreses com Ferrovial a canvi d’obra pública. De manera preventiva, i anticipant-se a una més que probable condemna, CDC es va autodissoldre i la seva cara visible durant els últims anys, Artur Mas, va dimitir dilluns de la presidència del PDECat, el partit continuador. Amb aquesta sentència es tancarà tota una època.

El que continua viu és el procés sobiranista, tot i que sota uns altres paràmetres després dels fets dels últims mesos. Per dimecres està fixada la constitució del Parlament, i hi ha moltes incògnites obertes, entre elles si alguns dels diputats independentistes podran exercir el dret a vot -uns perquè estan empresonats i altres perquè són a l’exili de Brussel·les-. Seria lamentable, i un prova de deteriorament democràtic, que el Tribunal Suprem privés Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Jordi Sànchez del seu dret a vot i a la participació política quan encara no han estat jutjats ni, encara menys, condemnats. Tot i així, els últims temps l’estat espanyol ha creuat moltes línies vermelles que molts pensaven que no creuaria mai, i per tant no hi ha gaires motius per a l’optimisme.

La gran qüestió, però, serà la formació de Govern, començant per la investidura d’un president. Junts per Catalunya, que divendres va reunir el seu grup parlamentari a Brussel·les, insisteix que l’únic pla és investir Carles Puigdemont tot i que no hi pugui assistir presencialment. Els partits unionistes i el mateix govern espanyol ja han advertit que impugnaran la investidura si no és presencial, cosa que no es podria dur a terme en les circumstàncies actuals perquè Puigdemont seria detingut de manera immediata.

En definitiva, demà comença una setmana decisiva en què l’independentisme afronta el repte de formar Govern i demostrar que el seu projecte es manté intacte malgrat tots els obstacles.