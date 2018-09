La significació del 1714

Ala claror rogenca dels fets actuals, la data de l’Onze de Setembre del 1714 apareix amb la seva autèntica significació. Avui tots els partits i tots els sectors socials de Catalunya, en homenatjar els defensors de Barcelona, els fan la justícia de considerar-los, no sols com uns lluitadors heroics, ans encara com uns defensors abnegats d’una gran causa. Han anat esborrant-se les interpretacions parcials i equivocades de la guerra de Successió. Ara tothom reconeix que per damunt del dinastisme d’uns quants catalans i de les desviacions que en certs moments es produïren, els herois del 1714 van donar la sang i la vida pel doble ideal de llibertat: la llibertat dels catalans com a homes i la llibertat de Catalunya com a nació. Per això totes les ensenyes catalanistes, republicanes i obreres són arborades avui a honor d’aquells herois. La història del poble català, en les grandeses i en les tristeses, és la història d’un poble liberal que resisteix els atacs repetits de les forces de reacció i d’opressió. Les guerres que Catalunya va sostenir contra tres reis -Joan II, Felip IV i Felip V- són topades violentes entre l’esperit absolutista de les dinasties estrangeres i l’esperit democràtic dels catalans. Per la llibertat i per la democràcia s’alçà en el segle XV contra els Trastàmara, en el segle XVII contra els Àustries i en el segle XVIII contra els Borbons. Tres dinasties diferents i una única font d’opressió i d’esclavatge. Alçada successivament contra tres reis forasters, Catalunya sacrificada a Casp, és tres vegades republicana i tres vegades catalana. No. No és el lleialisme vers Carles d’Àustria allò que va dur a l’alt heroisme i a l’exemplar sacrifici dels catalans del 1714. La significació vera i profunda d’aquell moment és la d’uns homes que donen el màxim valor a la doble llibertat individual i col·lectiva. [...] Hi ha una solidaritat efectiva entre les lluites culminants de la nostra història i la lluita que avui sostenim els catalans. En cada segle, en cada dinastia, en cada època, Catalunya s’ha alçat contra els poders absoluts, opressors, reaccionaris o totalitaris. I és que ella ha estat, és i serà democràtica, igualitària, progressiva i liberal. Podem dir que Catalunya ha rebutjat sempre el feixisme sota totes les formes que aquest ha revestit històricament. Joan II, Felip IV, Felip V representaven, en el fons, allò mateix que avui representa Franco. Així veiem que els estaments populars són els que més es distingeixen en les guerres nacionals catalanes. Pagesia i menestralia són les màximes forces de la Catalunya històrica, a les quals en els temps moderns s’ha afegit el proletariat. La sang i la vida per la llibertat: aquesta és la significació de l’Onze de Setembre. [...]