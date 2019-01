Ganes de fer

Potser fer-se gran és canviar la llista dels desitjos de Cap d’Any per una de bons propòsits. Saber que, malgrat el que diguin les pel·lícules de Disney i els llibres d’auto-ajuda, la força amb què desitgis una cosa no t’assegura que aquesta cosa succeeixi. Si vols deixar de fumar, fer una pel·lícula, aprimar-te, viatjar o aprendre anglès, més val que canviïs la força del desig per la força de voluntat. Després cal afegir-hi talent, creativitat i ganes. I, tot i així, és possible que no te’n surtis.

Aquest és el meu propòsit d’any nou. No deixar-me endur pel desànim ni per l’escepticisme

Si el fet de canviar el divuit pel dinou quan fas les factures és una empenta per aconseguir reptes, benvingut sigui el canvi i, en tot cas, més val que ens enxampi amb el cap ple de projectes. Fa molts anys, quan va morir una persona estimada, em vaig lamentar: justament ara, que tenia tants projectes... I una veu sàvia em va advertir que, a les persones creatives, la mort sempre les enxampa amb idees per realitzar. Mai no és bon moment per morir-se, va afegir, amb sornegueria.

El canvi d’any m’ha regalat una idea. De moment és només això, una idea. Però, qui sap, potser es transformarà en projecte i, si hi ha sort, qui sap si acaba fent-se realitat. És un moment dolç. El moment en què tot és possible encara. També és veritat que, al cap dels anys, tinc calaixos plens de moments dolços que s’han tornat amargs o que, senzillament, s’han fos com un bolado.

De vegades em sap greu pensar en les hores i les energies abocades en una idea que mai no ha agafat vida més enllà de la carpeta que guarda l’ordinador. Però és un risc que cal assumir, que vull assumir.

Per això estic contenta que aquest canvi d’any m’hagi enxampat en ple moment dolç, amb la ment i la imaginació en plena forma, a punt per anar llançant idees que saltaran com guspires. En el moment que s’encenen, mai no saps si són incandescents i acabaran encenent un foc o si només són puntets brillants que, després de refulgir un instant, s’apagaran en la foscor.

Viure és tenir projectes. I tenir energia i voluntat per defensar-los i prou serenitat per acabar desant-los al calaix, si cal, sense cap dramatisme. Aquest és el meu propòsit d’any nou. No deixar-me endur pel desànim ni per l’escepticisme. Tenir ganes de fer. Fer. Benvingut, 2019.