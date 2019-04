Acaba d’arribar a les nostres llibreries la traducció al català de l’últim llibre escrit per Michela Murgia, 'Instruccions per fer-se feixista', on alerta contra l’onada de neofeixisme a Europa, especialment a Itàlia, capitanejada per Salvini. Abans de poder començar a llegir aquest llibre, però, me n’arriba un altre de la mateixa autora, aquest en italià. Porta per títol 'Noi siamo tempesta'. Michela Murgia, a més a més de ser una bona escriptora, és també la líder del moviment independentista sard. Per això s’ha interessat per lluites similars arreu del món i ha escrit setze narracions que, com diu amb el subtítol del llibre, són 'Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo'.

Murgia qüestiona la figura de l’heroi, tan present als contes tradicionals, i reivindica el valor de la lluita col·lectiva

En aquests relats, Murgia qüestiona la figura de l’heroi, tan present als contes tradicionals, i reivindica el valor de la lluita col·lectiva: 'Tanti, insieme, diversi' és el lema que li agrada fer servir. Són contes escrits perquè els puguin llegir els lectors més joves i coneguin no solament els fets reals que s'hi expliquen, sinó especialment el valor del que Òmnium en diu 'lluites compartides'.

Entre les històries que recrea l’escriptora sarda hi ha la caiguda del Mur de Berlín, el Grup de Bloomsbury, les mares de la Plaza de Mayo o la Batalla de les Termòpiles, a l’antiga Grècia. I la narració que fa tretze, titulada 'Tutto per un voto', explica els fets de l’1 d’Octubre a Catalunya: el referèndum català.

“El paquet ha arribat avui, directament de la Xina, i l’he portat a casa aquesta tarda. Es més o menys de la mida d’una gossera de gos petit i és idèntic a les desenes de paquets que en aquests mesos han arribat a totes les oficines de correus de Catalunya”.

Així comença el relat d’aquells dies de tardor que molts de nosaltres guardem a la memòria. Acabat el conte, Michela Murgia hi afegeix una breu explicació dels fets. Assenyala que Catalunya és una de les nacions sense estat que, com Escòcia o Sardenya, entre d’altres, lluita per poder decidir el seu futur. Assenyala que Escòcia va exercir aquest dret en un referèndum però que Catalunya, en no trobar en l’estat espanyol un interlocutor dialogant, va haver d’empescar-se una manera creativa per fer la consulta i escoltar, així, la voluntat popular.

Imagino que ja hi ha editors treballant per traduir al català aquest 'Noi siamo tempesta' de Michela Murgia. Mentrestant, sentim-nos orgullosos de formar part d’aquestes històries sense herois que han canviat el món.