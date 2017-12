La situació de la premsa al Parlament català

És amb un veritable disgust que m’he de dirigir altra vegada al president del Parlament català, senyor Companys, per cridar-li l’atenció sobre la situació que la premsa nacional i estrangera té al saló de sessions del dit Parlament, i demanar-li una solució urgent a aquest problema, que fa caure la cara de vergonya a tots els periodistes catalans. [...] Hi ha a Barcelona un redactor del Times, de Londres, un redactor del Corriere della Sera, de Milà, i diversos col·legues de grans diaris americans, que no han encara pogut entrar al saló de sessions del Parlament català. Ara bé: jo crec que el senyor Companys ha de donar una explicació lògica del que passa, i l’ha de donar ràpidament. Dir que el local és insuficient, que tot s’arranjarà, que un altre dia les coses aniran més rodades, no és dir res. S’hauria pogut perdonar tota la improvisació que fa referència al Parlament, a condició que els serveis de premsa haguessin estat atesos convenientment. El Parlament català té una ocasió única per a donar-se a conèixer a tot el món; aquesta ocasió és precisament l’actual. Per què no s’ha aprofitat? Diguem-ho clar: perquè en això, com en gairebé tot, hom viu a la lluna, hom improvisa, hom fa les coses sense pensar-les un moment; a la babalà. Sento encara haver de dir al senyor Lluís Companys que és necessari donar urgentment una solució a la qüestió de la premsa. Si és necessari reduir l’espai del públic per ampliar els llocs destinats als periodistes, s’ha de fer sense dubtar un moment. Proporcionalment, és sempre més gran al Parlament el lloc destinat a la premsa que l’espai destinat al públic. Això passa al Congrés de Madrid, al Palais Bourbon a París, al Reichstag a Berlín, a tot arreu on hi ha un Parlament funcionant. Les assemblees de la Lliga de les Nacions s’han fet fins ara, pràcticament, només davant de periodistes -i encara gràcies!-. ¿És que hom vol pretendre en aquest punt també donar lliçons pedants? Una vegada resolt això, s’ha d’anar de seguida a arranjar els altres extrems que no ho estan. El lloc destinat als periodistes s’ha d’acostar a la tribuna de la premsa. Des de les cabines telefòniques, s’ha de poder parlar amb qualsevol ciutat del món, cosa que avui no es pot fer. No es pot parlar avui, encara, amb París des del Palau del Parc! [...]