El sobiranisme, de guanyar el Madrid a guanyar la Lliga

LES LLUMS DE LES LLANTERNES dels mòbils dels centenars de milers de manifestants de dissabte a Barcelona van fer moltes coses alhora: van confirmar que no hi ha presó, ni 155, que dissolgui la voluntat de la gent; van avisar que el 21-D els demòcrates de l’1-O sortiran a guanyar empassant-se el desconcert del final del Procés, i van tornar a demostrar que en nombre i estètica no els guanya ningú. El sobiranisme sap manifestar-se i sap fer coses com ara la màgia de fer aparèixer les urnes de l’honor de l’1-O. Ara bé, penso (amb deformació culer) que el sobiranisme sap guanyar el Madrid al Bernabéu però encara no posseeix la regularitat que li cal per guanyar la Lliga. Que una competició llarga demana paciència, generositat i un gran equip. I que això és el mínim que ara es mereix la millor afició del món.