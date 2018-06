La realitat sembla dissociada entre la política i l'economia. Generalitzant, l'observació de la política ens submergeix en una certa frustració i impotència mentre l'economia amaga bones notícies. Una d'elles és una etapa de creixement econòmic per damunt del 3% acompanyat d'un saldo favorable del comerç exterior per primer cop en dècades. L'economia exportadora triomfa i no només a la UE, el principal mercat des de la integració el 1986. Des del 2011 les exportacions de béns i serveis han crescut a Espanya a una taxa mitjana anual del 4,6%. És una de les conclusions d'un informe d'EuropeG elaborat per l'economista Rafael Myro presentat aquest dijous a la Cambra. L'economia tira amb força amb l'exportació i, com diu l'autor de l'estudi, "les empreses que exporten sempre són més productives". Catalunya està plena de petites i mitjanes empreses exportadores i l'autor detecta encara "una reserva d'un 12% d'empreses que poden exportar més" perquè estan a la mitjana de la productivitat de les que exporten i encara no ho fan.

Les nombroses petites exportadores catalanes saben que és la productivitat la que porta també a millorar la mida. El cas paradigmàtic és Puig, un dels grans exportadors catalans, que registra un 13% de vendes a Espanya i un 50% als mercats emergents, ni a Europa ni als EUA. Aquest dijous Marc Puig explicava que "venent un somni dins d'una ampolla" s'han convertit en el quart exportador mundial del sector de la perfumeria.