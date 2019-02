El somni del triplet

Desenganyem-nos. El Barça aquesta temporada s’ha proposat guanyar la Champions i hi ha una mena d’obsessió per aquest títol. I això és degut bàsicament al fet que el teu etern rival últimament les ha guanyat com qui fa xurros. I allò que no tens, és el que vols. Els blaugranes han guanyat moltes més Lligues i Copes que els blancs, però sembla que fins que no guanyes el que ells guanyen, estàs un nivell per sota. L’ase d’en Mora, de quantes en veu se n’enamora. O com diuen allà Madrid, culito veo, culito quiero.

Perquè els de Florentino Pérez també tenen una obsessió des de fa temps que no poden evitar-la. Em refereixo al triplet. No poden suportar que el Barça hagi aconseguit dues vegades a la seva història la triple corona, és a dir guanyar Champions, Lliga i Copa; i ells no ho hagin fet mai. I sempre que poden treuen el tema. O directament des del club o ja se n’encarrega la premsa que se’n parli. Només s’ha de fer una ràpida cerca a Google amb les paraules Florentino i Triplet i veureu la quantitat d’articles, declaracions i confidencials que s’han escrit i els últims anys sobre aquest tema als mitjans espanyols. Sobretot a principi de temporada. A mesura que avança i els eliminen d’alguna de les tres competicions, la cosa ja desapareix.

Però aquest any passa una cosa que feia temps que no passava: estem al mes de febrer i encara tenen opcions de triplet. I clar, se’n parla. Perquè a més venen de molt avall. Sobretot la Lliga, que ja la donaven per perduda, i ara tot i la diferència àmplia de punts amb el líder, el fet que n’hagin retallat alguns en les últimes setmanes els fa tornar a somniar. Passen de zero a cent amb una rapidesa increïble. Igualment, però, també poden passar de cent a zero de manera fulminant l’última setmana de mes en què s’enfrontaran en quatre dies dues vegades al Barça, a la Copa i a la Lliga.

I la Champions? Doncs ja estan en aquella fase que tant els agrada, on, amb una mica de sort, lesions dels rivals, àrbitres despistats i porters erràtics no saps com l’acaben guanyant. Contra l’Ajax ja hem pogut veure algun d’aquests factors. Els holandesos van fer un bany al Madrid però amb pilotes al pal, errades dels davanters sols contra el porter i per si fos poc… el VAR. La tecnologia ha arribat a la Champions per ajudar encara més al Madrid. Des que van començar la campanya per aquell penal a Vinicius tot els ha anat de cara. Segur que és casualitat.