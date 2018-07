El sopar de Llarena i la raó d’estat

Un jutge té perfecte dret a sopar amb qui vulgui i els ciutadans tenim dret a treure conclusions. Per exemple, que diu molt poc del sentit de la responsabilitat professional de Llarena presentar-se a tocar de Palafrugell la nit en què s’hi ha anunciat una festa en solidaritat amb Jordi Sànchez i la resta de presos. És probable, també, que tingui necessitat de tirar pel dret per aparentar normalitat. Sap que ha fet un paperot internacional amb la qualificació dels fets, amb els retrets a la justícia alemanya, amb la retirada de les euroordres i renunciant a jutjar Puigdemont i els altres exiliats. Ha instruït un sumari que acabarà al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg i als llibres d’història. La normalitat és impossible. Llarena se sent protegit per la raó d’estat però Jordi Sànchez deia aquest diumenge a l’ARA que ja sap que no tindran un judici just perquè, precisament, la raó d’estat ja els ha condemnat.