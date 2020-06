ABANSD’ARA

El subjectivisme i la cultura moderna (1924)

De l’article assagístic de Joaquim Xirau (Figueres, 1895 - Mèxic, 1946) a Revista de Catalunya (XI-1924). Avui fa 125 anys del naixement d’aquest filòsof i pedagog. Fins al 1939 va ser degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, on va formar un grup de deixebles conegut com a Escola de Barcelona. Exiliats, com ell mateix, van ensenyar en diverses universitats americanes.