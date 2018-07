Qui substituirà a Cristiano?

Cristiano marxa del Madrid després de 9 anys i de guanyar 4 Champions. I ho fa per gairebé el mateix preu que va costar fitxar-lo. No està gens malament el negoci, oi? Segurament el portuguès encara podrà rendir a un alt nivell a la Juventus i s’hagués pogut quedar més temps al conjunt blanc. Però amb aquest tipus de jugadors no es tracta només del rendiment que puguin donar, sinó que el plantejament de l’equip i de la plantilla ha de girar en torn seu. És a dir, són jugadors que hereten uns drets i uns privilegis que poden afectar la regeneració de la plantilla degut als seus èxits i a la seva trajectòria.

Per tant, la venda de Cristiano també simbolitza un canvi de projecte del Madrid. I ho fa en un moment en què venen de guanyar dues Champions seguides. És en la victòria quan s’han de saber prendre decisions. I el president blanc Florentino Pérez ho fa habitualment. Quan el Madrid va guanyar la desena Champions va aprofitar per traspassar jugadors molt importants com Di Maria, Xabi Alonso, Diego López o Morata.

Ara però, la clau estarà en el relleu del portuguès. El duel que han tingut i encara tenen Cristiano i Messi necessita buscar successors. Sobretot per Ronaldo que complirà la propera temporada 34 anys. Qui ocuparà el seu lloc? Neymar, Mbappe, Hazard? Sembla difícil o gairebé impossible que arribin al nivell de llegenda de Messi o al d’excel·lència de Cristiano. Neymar no ha acabat de despuntar i ja té 26 anys, Hazard en farà 28 i falta veure com s’adaptaria a la Lliga espanyola i a la pressió d’un equip com el Madrid i Mbappe és una promesa de 19 anys que s’ha d’acabar de polir.

Però si fugim del futbol i parlem de negoci, que és una premissa que moltes vegades prioritzen a Madrid, el candidat és sens dubte Neymar. I aquest és l’objectiu, amb permís del xeic, que s’ha posat Florentino pel futur del club blanc. Les primeres passes ja les ha donat: aplanar-li el camí de la competència i fer-li veure que aquí no tindrà a una estrella al costat com tenia al Barça. Si aquest any no aconsegueix deslligar-se del PSG no passa res, ho farà el que ve. Perquè no hi ha temporada més tranquil·la i amb menys pressió a la història del Reial Madrid que aquesta: després de guanyar 3 Champions en 4 anys.

I a més, ara tocaran els homenatges i bones cares per agrair el seu pas pel Madrid. Però Cristiano marxa ressentit perquè creu que podria seguir rendint al conjunt blanc. I que mai l’han tractat com el Barça tracta a Messi. Però clar, és que ell, encara que s’ho pensi, no és Messi.