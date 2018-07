Un suggeriment a Pedro Sánchez (via Cunillera)

S’acosta el pic de l'estiu i les perspectives per a l’aeroport del Prat no poden ser pitjors. Puntuals a la seva cita estiuenca, tots els elements que converteixen viatjar en avió en un malson ja són aquí. Quan encara ens dura la indignació per les cues espantoses als controls de la Policia Nacional l’any passat, ara poden venir vagues de determinades companyies i del personal de terra de l’aeroport. Com que el Prat el gestiona una empresa pública espanyola (cosa que demostra que allò d’Espanya com un dels estats més descentralitzats del món és un decorat), em permeto suggerir al president Sánchez i a la seva delegada a Catalunya, la senyora Cunillera, que es prenguin la situació del Prat com si realment els importés. La paciència, com amb Rodalies, està esgotada. No ho empitjorin, sisplau.