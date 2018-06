ABANSD’ARA

El teatre. “Egalité”

Notes breus d’actualitat publicades, sense signatura, a la secció Esquellots de L’Esquella de la Torratxa (23-VII-1937). Moltes situacions reals que s’hi explicaven tenien una ironia implícita. La revolució, iniciada encara no feia un any, era interpretada per alguns amb criteris simplistes motivats per una enveja ridícula. Els ninotaires d’aquell setmanari també trobaven recursos humorístics en les contradiccions revolucionàries. És el cas d’aquest acudit gràfic de Jacint Bofarull i Foraster (Barcelona, 1903-1977) publicat també a L’Esquella de la Torratxa (6-VIII-1937) a propòsit de la col·lectivització dels espectacles públics i la seva relació amb l’escassesa de proveïments. Diàleg entre dos personatges: -Per què en deuen dir “Comité Económico del Teatro” -És que fan tantes economies com poden.