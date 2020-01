Un temporal que no mulla les portades de Madrid

260x366 El temporal també s'endú l'atenció de les portades de Madrid El temporal també s'endú l'atenció de les portades de Madrid

Mentre a Catalunya debatem –i és bo que sigui així– sobre l'equilibri territorial a l'hora d'explicar les conseqüències dels aiguats, els diaris espanyols ho tenen clar: cap diari dedica la foto principal de primera pàgina a l'assumpte, tot i l'espectacularitat de les imatges disponibles. Prefereixen obrir amb un fotomuntatge de Junqueras i Sánchez ( Abc), la trobada entre Boris Johnson i Juan Guaidó ( El Mundo), Sánchez baixant una escala ( La Razón) i una foto de Trump a Davos ( El País). Recordo tenir-me-les, fa unes setmanes, amb un exsenador de l'esquerra espanyola a Twitter. Jo havia fet un article assenyalant que els diaris de Madrid obvien la realitat catalana si no és per carregar les tintes contra el Procés i ho exemplificava amb la Pilota d'Or de Messi, que no era foto principal de cap de les capçaleres de Villa y Corte. Ell em deia que aquell dia hi havia una notícia de primer ordre. (Discutible, perquè eren les negociacions de legislatura: més pantomima que factualitat). En tot cas, jo li replicava que els diaris poden tenir una fotografia de portada diferent del tema d'obertura, quan la imatge s'ho val, com era el cas aleshores i és el cas ara amb el temporal. És ben curiós: els de Madrid són diaris als quals els preocupa molt la unitat d'Espanya, però ben poc la seva vertebració. I després se sorprenen, esclar.

Impulsos

Titular d' El Mundo: "Igor, el Rus: l'assassí que va impulsar Teruel Existe, cap a la presó permanent revisable, dos anys després". S'ha d'anar amb mala fe per posar aquest "impulsar", per molt que hi col·loquin unes cometes. Al text ja en parlaven com a "catalitzador involuntari", que és més ajustat. Impulsar és un verb d'acció i suggereix responsabilitat. Però tot s'hi val contra Sánchez i els seus avaladors.