Per terra, mar, aire i clavegueram

Deia el ministre de l’Interior que l’operació per detenir Carles Puigdemont es desplegarà per “terra, mar i aire”, i així es pot confirmar ja amb la presència d’efectius policials de l’Estat des de les fronteres fins a petits aeròdroms i al voltant del Parlament, al Parc de la Ciutadella. La pressió es redobla per intentar evitar que dimarts es pugui celebrar la investidura presencial del candidat a la presidència de la Generalitat que, de manera democràtica, aconseguiria el major nombre de suports entre els parlamentaris. La incertesa del resultat de la investidura és gran perquè Puigdemont ha reobert la porta a tornar i reclama -tenint-hi estricte dret- ser investit malgrat les òbvies dificultats per fer-ho factible. La tensió torna a créixer perquè el president del Parlament, Roger Torrent, parla d’un govern efectiu “des del primer minut”. I de l’entorn dels presos polítics es perfila una posició que no estaria a favor de forçar la màquina amb “esforços políticament estèrils”. Carles Puigdemont haurà de decidir si torna o força una investidura per delegació, i Roger Torrent haurà de pensar fins on està disposat a tensar el Parlament. Mentrestant, la policia es desplega per les clavegueres amb el risc de trobar-hi, en realitat, l’aparell de finançament del PP valencià i les seves connexions estatals. La confessió de Ricardo Costa, ex secretari general del PP de València, explica l’entramat de corrupció sistematitzada del partit. Mariano Rajoy diu que d’això tampoc no en sabia res. Tot en ordre.