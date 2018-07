El to de Calvo i de Puigdemont i la derrota de Llarena

“UN CANVI DE CLIMA, d’estil i de llenguatge”, observa Puigdemont en el govern de Sánchez. Ho ha dit a Berlín, en una roda de premsa amb mitjans internacionals, d’una hora i mitja de durada, on ha exhibit una estat d’ànim tranquil i segur. Aquest acte informatiu a la capital d’Alemanya, a la Casa de la Premsa, a 48 hores de la tornada del president a Bèlgica, ha estat tan o més important que el contingut de les seves paraules. Ha estat la transmissió televisada de la multiderrota de Llarena quan ha sortit a l’escena europea amb la seva instrucció creativa i la seva repartidora d’euroordres. A la tarda, la vicepresidenta espanyola Calvo s’ha referit a Puigdemont un parell de cops amb normalitat, preguntada pels periodistes. Certament, Puigdemont espera fets i Calvo diu que tots els territoris no són iguals. Si són capaços de mantenir el to i el diàleg, tothom hi sortirà guanyant.