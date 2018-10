Treball i passió perquè tot sigui possible

L’estiu passat Andrea Vilaró va decidir invertir el seu temps de vacances a fer de delegada de la selecció espanyola sub-17 al Mundial de Bielorússia. La jugadora del Cadí La Seu va formar part del grup de treball liderat per Miguel Méndez. “Aquest any tenia l’estiu lliure i vaig pensar que seria una bona experiència. Un Mundial vist des del cos tècnic és una experiència meravellosa i la relació amb les jugadores també va ser molt positiva. És molta feina i és molt dur, però ho repetiria encantada en el futur”, diu la catalana, que va destinar uns 40 dies a l’experiència, a entendre el món del bàsquet des d’un altre punt de vista. Quan el torneig es va acabar, Madelén Urieta, l’entrenadora ajudant, li va regalar la seva pissarra amb la idea que fos la primera que tingués quan decidís fer el salt definitiu a les banquetes.

Als Estats Units hem vist un altre cas de com compaginar la feina sobre el parquet amb la de les banquetes. Kristi Toliver ha seguit els passos de Nancy Lieberman i Becky Hammon i s’ha convertit en la tercera dona que arriba a una banqueta de la NBA. La novetat és que ella, que ha sigut nomenada entrenadora de desenvolupament de jugadors dels Washington Wizards, ha fet el salt mentre encara és jugadora de la WNBA en actiu. Els calendaris de competició no se solapen i pot compatibilitzar les dues feines.

Scott Brooks, entrenador principal de la franquícia, ha demostrat tenir total confiança en Toliver, que durant la pretemporada va dirigir alguns partits de preparació i ja s’ha fet càrrec de diversos entrenaments. “Està fent una gran feina. Té molt talent. Hauria de jugar tot el que pugui, però definitivament està destinada a fer grans coses com a entrenadora”, adverteix el tècnic. La base de Virgínia, una activista reconeguda contra Donald Trump, sempre va tenir el somni de ser la primera jugadora a arribar a la NBA i ara ha transformat aquest desig. “És una oportunitat única a la vida. Per a mi, reps sempre el que et guanyes, per com treballes, i vull que les dones més joves sàpiguen que poden somiar en gran i que tot és possible si poses esforç i passió en el que fas”, resumeix.

540x306 Becky Hammon i Gregg Popovich / DARREN ABATE / EFE Becky Hammon i Gregg Popovich / DARREN ABATE / EFE

Les dones estan lluitant per treure el cap en molts àmbits de la societat on durant anys han sigut invisibles. Gregg Popovich, entrenador dels San Antonio Spurs, té clar quina és la clau de tot plegat: “És qüestió de talent i de capacitat de fer les coses, no de sexes, races o qualsevol altra cosa”. Glòria Estopà, preparadora de l’Snatt’s Femení Sant Adrià a la Lliga Dia, remata l’argument: “M’agrada donar importància al fet de ser-hi com a entrenadora, no com a dona. No vull pensar que em van donar el càrrec pequè era una noia”.