Un trofeu que és el malson dels decoradors

Amb la victòria d’aquest diumenge, Lewis Hamilton ja ha guanyat sis vegades el GP d’Hongria. Això vol dir que a casa seva té sis rèpliques (l’original sempre se’l queda l’equip) de l’espantós gerro que donen als guanyadors a l’Hungaroring.

Però val la pena el sacrifici d’haver de carregar amb aquesta andròmina a canvi de marxar de vacances com a líder del campionat, amb un grapat de punts de marge –24– sobre el seu gran rival per al títol d’enguany, Vettel.

Veure Hamilton fent voleiar aquest trofeu des del lloc més alt del podi amb el risc d’esmicolar-lo en mil bocins va ser el més emocionat de la dotzena prova del calendari.

El britànic ho té tot de cara per empatar els cinc títols mundials de Fangio, tot i que les estadístiques diuen que, des del 2005, el guanyador d’aquesta cursa no ha pogut proclamar-se campió en la mateixa temporada...

La pista de Budapest és molt previsible per la dificultat de fer-hi avançaments. Per cada cursa bona que hi hem vist, ens n’hem hagut d’empassar bastantes d’avorrides, com la d’aquest diumenge.

Però aquest campionat és ben ximple, i als circuits on els favorits són uns, després guanyen els altres. És el que ha passat aquest cap de setmana, afortunadament, per al bé de l’espectacle (més aviat escàs, però).

Les característiques d’aquest traçat i, sobretot, la situació emocional de l’equip després de la mort de Sergio Marchionne situaven Ferrari al capdavant de les apostes. Podien i havien de guanyar aquí.

La pluja de dissabte ho va trastocar tot i va col·locar els Mercedes davant dels cotxes italians; un fet molt crucial en el circuit on es competia diumenge, en el qual la configuració de la graella acostuma a ser transcendental. Aquesta vegada no ha sigut una excepció.

Hamilton va fer la feina molt bé, amb la cinquena victòria de l’any, i amb la perspectiva que el primer circuit que l’espera després de les vacances –Spa– li va a mida. Sumar la victòria ahir podia no entrar en els seus plans inicials, la qual cosa fa pensar que aquests 25 punts tenen un pes específic molt fort en un escenari clarament Ferrari. Si el Mercedes és capaç de guanyar en un indret com el d’ahir, els de Maranello hauran d’esforçar-se encara més a la segona meitat de la temporada, i això que els seus dos pilots estan, de moment, a l’altura del que s’espera sempre dels que van vestits de vermell, fet que no passa tan sovint com tocaria.