La trucada fatídica a Ana Rosa

Dijous al migdia, a El programa de Ana Rosa, quan portaven hores fent safareig escabrós sobre les circumstàncies familiars i personals de l’autora del crim del nen d’Almeria, la presentadora va anunciar una trucada inesperada en directe. Era la mare del nen mort. Va reconèixer que portava dies procurant no mirar gaire la tele, però que la transmissió en directe de la roda de premsa de la Guàrdia Civil l’havia portat a sintonitzar Telecinco i que s’havia trobat amb unes circumstàncies que la molestaven molt com a mare. La dona va criticar que a la taula hi havia un periodista que insistia a dir que ell era “amic del Gabriel”. Manuel Vilaseró ha informat tots aquests dies del succés anunciant que el coneixia perquè el seu fill jugava amb el Gabriel quan anaven a Hortichuelas de vacances. Tot i que el periodista havia reconegut que no tenia coneixença amb els pares sinó que tot plegat eren unes circumstàncies d’amistat entre la canalla, la mare considerava que el periodista havia utilitzat la proximitat veïnal per immiscir-se a casa del pare i donar-se importància, aprofitant aquesta situació per treure’n rèdit professional. La dona lamentava que fins i tot s’estigués lucrant a costa de la desgràcia d’un nen que coneixia, a qui massa vegades feia referència com a “amic seu”.

La conversa va ser incòmoda. Primer perquè Ana Rosa no va voler contradir-la ni tampoc va deixar que el periodista qüestionat donés la seva versió dels fets, perquè hauria semblat que s’enfrontaven a una dona que acaba de patir una gran desgràcia.

La mare de la criatura demanava ètica, respecte, sentit de la responsabilitat, però també admetia que havia volgut revisar tots els textos que havia redactat el periodista abans que fossin publicats.

Ana Rosa va concloure que, en tot cas, allò ho podien acabar de discutir en privat i va convidar Patricia a tornar al programa sempre que volgués: “ Este programa siempre está abierto para lo que necesitéis ”, li va dir. “ Aquí estaremos escuchándote siempre que quieras ”, va insistir. I finalment la mare de la criatura va proposar: “ Más adelante podremos sentarnos tranquilas para hablar ”. És significatiu com determinats programes s’estan aprofitant de les circumstàncies d’extrema fragilitat d’uns pares que encara estan en xoc. També com determinats periodistes utilitzen l’emoció per engalipar encara més aquesta gent, venent-los com a afecte i atenció el que és pur interès mediàtic. I sap greu veure com aquests pobres pares cauen, una vegada i una altra, en els tentacles d’aquestes màquines d’explotació del morbo, que amb paraules suaus i compassió els convencen cada vegada per exposar-se davant les càmeres. Una relació inviable, com ja s’ha vist en el cas del periodista que coneixia la criatura. Sap greu perquè, a mitjà i llarg termini, els que hi sortiran perdent tornaran a ser els mateixos, perquè no és una relació entre iguals sinó totalment interessada.