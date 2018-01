La trucada més esperada de Navarro

Tot i que les temperatures acostumen a ser càlides a Sevilla, el San Pablo és un dels pavellons més freds de la Lliga Endesa. El corrent d’aire es cola pels passadissos i incomoda aficionats i esportistes. Diumenge, però, Joan Carles Navarro feia bona cara abans de sortir a jugar contra el Reial Betis Energía Plus. El capità del Barça Lassa va poder parlar a través d’una videotrucada amb la Lucía, una de les seves filles, que s’acabava de proclamar campiona d’Espanya amb la selecció catalana infantil. L’alegria de la noia va encomanar l’escorta.

Les dues filles de Navarro, la Lucía i l’Elsa, juguen a bàsquet. Els seus pares volien que practiquessin algun esport perquè els ajudés a socialitzar-se i a conèixer gent. L’any passat la Lucía va guanyar un concurs de triples, una distinció que el capità del Barça no va poder aconseguir en la seva vida. A més, va guanyar la medalla d’or en el Campionat d’Espanya de minibàsquet, un campionat per al qual Navarro va ser descartat quan tenia la mateixa edat. Els entrenadors van preferir Javier Mendiburu.

La del Juanqui i la Lucía no ha sigut l’única història de bàsquet i vasos comunicants d’aquests dies. Abans de viatjar a Sevilla, Pau Ribas, Sasha Vezenkov i Thomas Heurtel van passar per les graderies del mític Torneig Júnior Ciutat de l’Hospitalet. L’escorta badaloní va reviure les sensacions d’un campionat que va disputar quan defensava la samarreta de la Penya. L’internacional búlgar va saludar Andreas Kesapidis, entrenador del Promitheas Patras, amb el qual va coincidir en les categories de formació de l’Aris. El base francès, per la seva banda, va seguir les evolucions del blaugrana Tom Digbeu, fill del seu amic Alain.

Els scouts de la NBA, que aspiraven a aprofitar el viatge a l’Hospitalet per veure competir Rodions Kurucs al Prat de Llobregat, es van quedar amb un pam de nas, ja que el jove letó no va jugar amb el filial del Barça sinó amb el primer equip.