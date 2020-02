Un ‘true crime’ a la inversa

Fa un any, en aquesta columna, publicàvem la crítica televisiva de Las cintas de Ted Bundy. La sèrie documental de Netflix recollia, en quatre episodis, la trajectòria personal i criminal d’un dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units als anys 70 i 80. Bundy va segrestar, violar, matar i mutilar més de trenta dones d’entre divuit i vint-i-dos anys i una nena de dotze. La docusèrie era morbosa i pertorbadora perquè delatava una intel·lectualització i sublimació de la conducta de l’assassí. Mentre es relatava la fascinació mediàtica que va provocar Bundy als anys 70 i 80, la sèrie queia en el mateix error. Des d’una narrativa amb una òptica masculina se sobredimensionava l’atractiu i la intel·ligència del protagonista com un atenuant de l’horror, es recreava en el seu magnetisme amb les dones i les seves víctimes eren reduïdes a una mena de catàleg fotogràfic.

Un any després, Amazon Prime Video ha estrenat el relat a la inversa sobre aquest mateix assassí. Ted Bundy: falling for a killer ( Ted Bundy: enamorada de un asesino ) és una sèrie documental de cinc capítols dirigida per Trish Wood i produïda per Pam McNair. La sèrie parteix del testimoni de les dones d’aquesta història i el seu entorn familiar. El fil conductor es teixeix a partir d’Elisabeth Kendall, que va ser la seva parella durant molts anys, i la seva filla Molly. El seu relat sobre la relació que mantenien es va ajustant a l’evolució dels crims, de tal manera que permet veure les dues cares del personatge: l’home manipulador i seductor que tenia a tothom enganyat i l’assassí fred que anava matant dones que escollia a l’atzar. S’hi afegeixen els testimonis d’algunes de les seves supervivents, de les famílies i amigues de les noies assassinades, les dones policies que van intentar investigar el cas i persones de l’entorn de Bundy implicades en la trama. Aquí les dones no són només un catàleg de fotos i víctimes. Són les protagonistes i són elles les qui construeixen el retrat de l’assassí d’una manera molt més realista i argumentada, fent evident quin és el perfil del manipulador, maltractador i predador en diferents àmbits: el domèstic, el professional i el criminal. Però també posen de manifest el que s’eludeix en els true crimes : el profund dolor pels seus crims al llarg del temps. A més, es va elaborant un context social, polític, cultural i mediàtic que explica com l’entorn influeix en la construcció de la violència contra les dones i la seva percepció. Les imatges d’arxiu i l’hemeroteca fan més acurat aquest retrat. Ted Bundy: falling for a killer no és un punt de vista femení. És un enfocament periodístic i realista, fet des del rigor i la sensibilitat i, sobretot, des de l’ètica i el sentit de la justícia. Anul·la la morbositat del relat propi d’aquest gènere negre per oferir una narració que permeti una anàlisi i una reflexió de la violència contra les dones que tinguin una utilitat social.