L’última d’'Espejo público'

Dimarts, en l’etapa final del rescat dels nens a la cova de Tailàndia, vam veure a 'Espejo público' un dels exercicis periodístics més esperpèntics dels últims mesos. No cal dir que aquesta notícia, amb la vida de dotze nens en joc, ha estat morbosament explotada. Però el plantejament informatiu del programa de Susanna Griso era tan agosarat que no sabies si riure o plorar.

La presentadora volia aprofundir informativament en els detalls de l’operació de salvament. A la pantalla gegant del plató tenien dibuixat el croquis de la cova tal com l’hem vist en molts mitjans. Però l’impacte va arribar quan els dos suposats experts per explicar les complicacions de tot l’operatiu eren, atenció, Francisco Rivera Ordóñez, torero, i, agafeu-vos fort, Two-Yupa, aquella senyora que fa anys va tenir certa repercussió en el món de la faràndula espanyola més decadent. Es va fer famosa en el seu moment perquè deien que tenia una relació sentimental amb el vident Rappel. El seu auge va ser en l’època en què els programes de crònica rosa a les cadenes privades espanyoles funcionaven a tot gas i tota mena de personatges extravagants circulaven pels platós. Two-Yupa era una dona exuberant (i ho continua sent). Ara se la presenta com a model i artista, però es va fer temporalment famosa a la televisió perquè participava en tota mena d’embolics enmig d’una fauna de famosos que, a poc a poc, van anar desapareixent del mapa, com ella.

I ves per on que, mentre els submarinistes salvaven criatures a Tailàndia, 'Espejo público' rescatava Two-Yupa en tant que tailandesa il·lustre resident a Espanya. La dona, vestida com si estigués a punt de fer una classe d’aeròbic als espectadors, explicava tota mena de detalls sobre les atencions psicològiques que havien necessitat els nens de la cova. Ho explicava de tal manera que semblava que ella mateixa fos una familiar d’un d’aquells nens. Provocava certa confusió, perquè amb el seu ímpetu emocional fins i tot semblava que hagués tingut algun tipus de participació en les estratègies de rescat. Susanna Griso explicava que l’havien contractat perquè els traduïa el que deien els mitjans locals. Per tant, li demanaven l’última hora del cas com si fos algú de la redacció d’informatius. Griso feia veure que no sabia gaires coses: “Claro, porque a mí se me ocurre, tienes que ser muy experto para hacer algo así”. I el torero donava lliçons de submarinisme de salvament: “El buceo en Cuevas es tremendamente exigente y de mucha experiencia. No es un buceo del que va a las Islas Vírgenes a ver pececitos de colores”. Two-Yupa donava detalls sobre com s’havien tractat els nens. Un torero i un personatge de la crònica rosa com a representants de la credibilitat i el rigor informatiu d’Antena3 en un cas tan delicat. Ara s’entén tota la resta.