A les urnes, sense malícia cap a ningú

ELS VÍDEOS DE L’1-O van tornar a circular ahir com una proposta de reflexió. N’hi ha un en què l’oficial de l’escamot antidisturbis anuncia “Ara agafarem les urnes!”, i una gentada, amb les mans enlaire, respon a cor “No!” D’aquell dia, recordo com anàvem rebent imatges als mòbils de les pallisses als col·legis del voltant, però, tot i l’angoixa, del nostre col·legi no se’n va anar ningú. A les sis de la tarda, una dona em va dir: “No pensava votar, però ara, ja ho crec que votaré!” Al vespre, la vicepresidenta espanyola va declarar: “L’objecte de l’actuació policial mai no han sigut les persones sinó el material electoral. No hi ha hagut referèndum, ni res que s’hi assembli”. Aquest dijous tornem a les urnes, amb l’orgull d’haver-les protegit, amb l’enuig de tenir presos polítics i exiliats, i amb la voluntat de poder-hi guanyar un futur millor per a tots els catalans.