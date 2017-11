El vaixell del Piuet abandona Barcelona 58 dies després

Els barcelonins s’han acostumat a viure des del mes de setembre en un context excepcional, amb furgonetes de la Policia Nacional circulant per la ciutat i un o diversos helicòpters sobrevolant-la. Algú ha estat molt interessat a fer ben evident aquesta presència, que oscil·la entre els 6.000 i els 10.000 policies. Són els agents que el dia 1 d’octubre van protagonitzar unes imatges de violència contra ciutadans indefensos que van donar la volta al món, per molt que alguns, com el mateix ministre d’Exteriors, ho hagi intentat negar.

Doncs bé, ahir, 58 dies després, el símbol d’aquest desplegament, el vaixell del Piuet i altres dibuixos dels Looney Tunes, va abandonar el port de Barcelona. Això sí, se’n va anar de buit: els policies i guàrdies civils continuaran a Catalunya perquè la intenció del govern espanyol és mantenir l’anomenada operació Copèrnic viva fins a finals d’any. Aquest operatiu s’ha dissenyat per desbaratar el referèndum i el procés sobiranista per la força. I tot i que el ministeri de l’Interior ha decretat que el cost de l’operació sigui secret, diverses estimacions, com la que ha fet l’economista Modest Guinjoan, parlen de 192 milions només entre dietes, allotjament i manutenció.

Tot i això, el principal perjudici de l’operació Copèrnic, més enllà dels danys personals al miler de ferits de l’1-O amb ús de material prohibit a Catalunya com les bales de goma, és l’impacte negatiu en la imatge de Barcelona de les càrregues del dia del referèndum. Aquest impacte, impossible de quantificar en termes econòmics i reputacionals, és directament imputable al govern espanyol.

Però en lloc de demanar perdó pels ferits o per la desproporció de l’actuació policial, el ministre Juan Ignacio Zoido s’ha dedicat a felicitar i condecorar els policies responsables d’aquell disbarat, i a castigar el cos dels Mossos d’Esquadra, que va tenir una actitud impecable tant l’1-O com el 20 de setembre. L’últim capítol és la marginació de l’excap del cos Josep Lluís Trapero, al qual han destinat a fer tasques administratives.

No ens enganyem. L’operació Copèrnic va ser planificada per estendre la por entre la població i demostrar que podien usar la força en qualsevol moment. I tenen el mateix objectiu els empresonaments preventius. Aquest és l’Estat en què vivim.