Per la valoració de Pompeu Fabra

Sembla que un famós erudit de l’exígua i efímera Acadèmia de la Llengua Catalana [refundada el 1915 per combatre les normes de l’IEC] es dedicava a bescantar Pompeu Fabra [Gràcia, 1868 - Prada, 1948] dient d’ell que no sabia gramàtica. En canvi Mossèn Alcover [Manacor, 1862 - Palma, 1932], que després de la seva ruptura amb l’Institut d’Estudis Catalans no regatejava els penjaments contra Fabra, solia parlar d’ell amb respecte quan s’hi enfrontava en el pla de la ciència. […] Sembla que Renan [Tréguier, 1823 - París, 1892] ha escrit en algun indret que als acadèmics de la llengua se’ls pot perdonar que no siguin grans literats, ni grans lingüistes, ni gramàtics excel·lents; l’únic que no se’ls perdona és la falta de criteri i de ponderació. Els que com Vaugelas [Meximieux, 1585 - París, 1650] i Bouhours [París, 1628-1702] van donar les normes en què s’ha anat definint la llengua més perfecta del món actual, eren filòlegs mediocres, però tenien la finesse i el seny necessaris per a deixar-se guiar pel que encara avui és una norma gramatical a França: el bon usage. Pompeu Fabra, en canvi, és bon filòleg i quant a l’esperit de finesse, el treball és infinitament més meritori que el d’aquells gramàtics. Ell no va trobar una llengua plasmada com el francès o que s’anava plasmant dins d’una de les societats més selectes, més refinades i més exigents que mai hagin existit. Fabra va haver d’intuir quin havia d’ésser el bon usage futur de la llengua, el que a hores d’ara encara ha de venir, i per assolir aquesta singular intuïció va haver de dominar totes les perspectives de la llengua, les del seu passat i les del seu esdevenidor, a la qual cosa el va ajudar, tant o més que la ciència i les innegables hora de cadira, aquella bonhomia, aquella simpatia, aquell do de gents que el duia (i el du, per molts anys sigui) a la conversa inesgotable tant amb la gent del tramvia quan anava i venia de Badalona, com amb els amics de les penyes de l’Ateneu o del Continental. La seva conversa i la seva pipa han estat elements de la seva gramàtica, precisament els que l’erudit de l’Acadèmia de la Llengua no hauria comprès mai. En Pompeu Fabra ha estat, en suma, el seny ordenador de la llengua catalana, i com a tal el seu lloc en la immortalitat, tant o més que entre els gramàtics i literats o poetes, és al costat dels darrers grans plasmadors de Catalunya: Torras i Bages, Prat de la Riba, Cambó, Puig i Cadafalch...