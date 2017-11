El distinguido abogado catalán don Felipe de Solá Cañizares acaba de publicar un interesante libro titulado La venda a terminis i la legislació espanyola. Responde el trabajo a un intenso movimiento que la Cámara de defensa del crédito de Barcelona, en unión con los vendedores a plazo de otros muchos puntos de España, ha iniciado con el propósito de buscar en el Derecho español apoyos y garantías para el especial género de comercio que practican. El fenómeno excede con mucho al ámbito jurídico y debe preocupar a toda la sociedad; porque, en efecto, la venta a plazos constituye una de las modalidades más características de la vida de relación, en nuestros días. Ricos, lo que se llama ricos, hay pocos. Cada día menos. En cambio, falanges inmensas de gentes humildes arriban por momentos a la zona del bienestar, sin dinero contante y sonante para adquirirle de una sola vez, pero con crédito y seriedad suficiente para sufragarle si se las permite diluir el pago en el curso del tiempo. Hace no más de cuarenta o cincuenta años, en Aquella Barcelona, que con este título acaba de pintar Joaquín María de Nadal, en un libro lleno de donaire y exactitud, lo mismo que en Madrid, en Valencia o en Sevilla, tener coche era la línea divisoria entre dos categorías económicas. Una familia de coche, un señor de coche, avisaban, por ese solo dato, pertenecer a la aristocracia de la alcurnia o a la del dinero. Hoy, el automóvil ha venido a ser un instrumento de trabajo, del que no pueden prescindir el médico, ni el comerciante, ni el abogado, ni el ingeniero, ni el agente de Bolsa o de negocios. Y el obrero destacado se aproxima al goce del automóvil con el de la motocicleta; y el más modesto, se esfuerza en disfrutar siquiera de una bicicleta. Lo que digo del vehículo es idénticamente aplicable, en mayor o menor medida, a la máquina de coser, a la de escribir, al aparato de radio, al ventilador, a la heladora, al diccionario enciclopédico, a los costosos libros profesionales y, muy frecuentemente, a la casita propia en los ensanches, satélites y extrarradios de las grandes urbes. Y como el que vive de su labor siente la necesidad de todas estas cosas, pero no posee numerario para abonarlas al contado, la venta a plazos, que hasta ayer era fenómeno excepcional y de tolerancia, ha venido a constituir una verdadera institución jurídico-económica. [...]