Els verificadors com a trampa ‘hipster’ (i 2)

A LA WEB Maldita.es, referent dels digitals verificadors que intenten capitalitzar el prestigi del fact-checking per a la seva marca, li ha sortit un doppelgänger. Es tracta del grup Bendita, un bessó sinistre que té múltiples canals (Bendita Inmigración, Bendita Igualdad, Bendita Ciencia) en els quals es dediquen a desmentir tot de postulats de l’esquerra, de la mateixa manera que els de Maldita se centren en l’argumentari de la dreta. I, així, mentre uns mostren unes dades per evidenciar que els immigrants són una minoria dels detinguts per delictes, els altres treuen una altra dada segons la qual, proporcionalment, són majoria. El mateix amb el feminisme, l’ecologisme, etcètera. Sempre hi haurà una dada parcial que doni suport a la teva tesi. I aquest és el taló d’Aquil·les d’aquests verificadors: les mentides pures, en les canonades informatives, són relativament escasses. Abunden molt més les manipulacions, les mitges veritats, els contextos amagats...

En el cas d’aquesta gent de Bendita, el que supura dels seus comptes és pur racisme, masclisme i antiecologisme. Però enfronten l’esquerra amb un mirall dolorós: treballar només des del dogma i el convenciment que el futur ha de comportar progrés per a tothom no és suficient. És ben sabut que la superioritat moral que exhibeix l’esquerra abona el populisme de dreta. Si un mitjà vol fer bandera del fact-checking, ha de ser prou valent per enfrontar-se als temes delicats i buscar la veritat més honesta. Tinguem la dada incontestable primer. I, si no ens agrada, denunciem els factors ambientals que l’han fet possible i proposem com canviar-los. Però no l’amaguem. Si no, algú la pescarà en contra del més dèbil. Perquè, al final, el verificador que només verifiqui el que li convé verificar, mal verificador serà.